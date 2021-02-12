Boğaziçi protestolarında tutuklanan Beyza Buldağ tahliye edildi
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Boğaziçi protestolarında tutuklanan Beyza Buldağ tahliye edildi

12.02.2021 22:05 | Son Güncelleme: 12.02.2021 22:47

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı düzenlenen protestolarla ilgili paylaşım yapılan bir Twitter hesabını yönettiği iddiasıyla tutuklanan üniversite öğrencisi Beyza Buldağ serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanması üzerine başlatılan protestolar hakkında bilgi paylaşan bir Twitter hesabını yönettiği ve Whatsapp grubu kurduğu iddiasıyla tutuklanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ ) öğrencisi Beyza Buldağ tahliye edildi.

"HOŞ GELDİN BEYZACIM"

Buldağ'ın avukatlarından Yelda Koçak Twitter üzerinden Buldağ'ın serbest kaldığını duyurarak, "Evet, evet doğru. Hoş geldin Beyzacım" dedi.

Boğaziçi protestolarında tutuklanan Beyza Buldağ tahliye edildi

MUHAMMED ÜNAL DA SERBEST BIRAKILDI

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan Muhammed Ünal da serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek veren Muhammed Ünal, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Muhammed Ünal, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek (T.C.K. 214 Md. Kapsamında) tutuklanmıştı.

Boğaziçi protestolarında tutuklanan Beyza Buldağ tahliye edildi

NE OLMUŞTU?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Beyza Buldağ, Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı düzenlenen eylemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Twitter sosyal paylaşım sitesinde yapılan provakatif paylaşımlarla ilgili' çalışmalarda 'Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma' rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen (B.B.) isimli şahıs İzmir ilinde yakalanarak gözaltına alınmış, sevk edildikleri adli makamlarca (T.C.K. 214 Md. Kapsamında) tutuklanmışlardır" ifadelerine yer verilmişti.

Boğaziçi protestolarında tutuklanan Beyza Buldağ tahliye edildi
Haber Yorumları (1)
MHR: Vatan haini isen bu vatanını seversen cezaevi
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