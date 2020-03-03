Boğaziçi'nin hocaları Beylikdüzü'nde

03.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:05

"İnsan ve Makine Beyinlerinin Sınırları" başlıklı seminer Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi'nde halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşti.



Boğaziçi Üniversitesi'nin "Açık Ders" adı altında düzenlediği seminerler serisi İstanbul'daki yeni döneminde Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle başladı. Toplamda dört programdan oluşacak programın ilki olan "İnsan ve Makine Beyinlerinin Sınırları" başlıklı seminer Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesinde halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşti. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say tarafından verilen ve oldukça yoğun ilgi ve katılımın gösterildiği derste bilgisayar biliminin kurucusu olarak kabul edilen ünlü matematikçi Alan Turing'in temelini attığı "Hesaplama Kuramı'nın" bilim ve yapay zeka ile olan ilişkisi tartışmaya açıldı.



"İnsanların yapabildiği her işlemi bilgisayarlar da yapabilir"



Rektör Danışmanı Prof. Zafer Yenel, "Üniversitemizde yapılan bilimsel faaliyetleri toplumun farklı kesimleriyle bir araya getirmek en büyük amacımız" dedi. Yapay zekanın sınırlarının nereye kadar uzanacağı sorusunu gündeme taşıyan Say ise insanların yapabildiği her işlemi bilgisayarların da yapabildiğini vurguladı ve "Eğer taklidin aslından daha yavaş davranması sorun değilse, modelleyebildiğiniz her bilgi işlem işini bilgisayara taklit ettirebilirsiniz. Matematikçiler 350 yıl uğraştıktan sonra her soruyu yanıtlayan bir makinenin yapılamayacağını kanıtladılar, ama insanlar kadar hatta onlardan daha da zeki makinelerin yapılmasına bir engel olmadığını gösterdiler" ifadelerini kullandı. Katılımcılardan gelen sorular doğrultusunda interaktif bir şekilde gerçekleşen programın sonunda Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Handan Öztürk, Cem Say ve Zafer Yenel'e katılımlarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.



Açık ders programları devam edecek



Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen seminer dizisi kapsamında 16 Mart Pazartesi günü Öğretim Üyesi Dr. İnci Ayhan'ın "Zaman Algısı," 31 Mart Salı günü Öğretim Üyesi Dr. Elif Aysimi Duman'ın "Stresin Sinir Sisteminin Üzerindeki Etkileri" başlıklı dersi ve son olarak 06 Nisan Pazartesi günü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mine Nakipoğlu'nun "Dil, Beyin ve Evrim" başlıklı dersi yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA