Boğaziçi eylemleri davasında polis memurları müşteki olarak dinlendi

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto etme bahanesiyle Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı eyleme katılan 23 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada müşteki olarak dinlenen polis memuru, "Çevik kuvvet polislerinin üzerine taş, sopa ve maden suyu şişeleri atıldı. Yollar kesildi, çöp konteynırlarını yolu kesmek için kullandılar. Dağılmalarını söyledik, dağılmadılar. Bir müddet sonra biz kendi canımızı korumaya çalıştık. Çünkü toplantı amacına aykırı oldu ve zarar verilmeye başlandı" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto etme bahanesiyle 2 Şubat'ta Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı eyleme katılan ve polis ekiplerine mukavemette bulunan 23 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki ve sanıklar katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada 6 polis memuru müşteki olarak dinlendi. Müştekilerden Ayberk B., "Kadıköy'de toplantı oldu, toplantı amacına uygun yapılmadı. Polisler dağılın ihtarında bulundu, buna rağmen dağılmadılar. Farklı yerde toplanmaya devam ettiler. Daha sonra polis araçlarına saldırdılar. Çevik kuvvet polislerinin üzerine taş, sopa ve şişe attılar. Çöp konteynırları devrildi, yollar kesildi. Araç girişleri engellendi" dedi.

"Biz kendi canımızı korumaya çalıştık"

Diğer müşteki Ömer Faruk K., "Kadıköy'de çevik kuvvet tedbiri almıştık. Kadıköy'de toplantı oldu, toplantıda polisler sürekli olarak dağılma ihtarında bulundu. Ancak buna rağmen dağılmadılar. Polis araçlarına saldırıldı, çevik kuvvet polislerinin üzerine taş, sopa ve maden suyu şişeleri atıldı. Yollar kesildi, çöp konteynırlarını yolu kesmek için kullandılar. Araç girişleri engellendi. Biz sanıkları engellemeye çalıştık. Dağılmalarını söyledik, dağılmadılar. Sanıklar gözaltına alınma esnasında görevimizi yaptırmamak için bize direndiler. Bana maden suyu şişesi isabet etti. Bir müddet sonra biz kendi canımızı korumaya çalıştık. Çünkü toplantı amacına aykırı oldu ve zarar verilmeye başlandı" diyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Burak K. isimli müşteki, "Polis arkadaşlardan birine cam şişe atıldığını gördüm. Polis araçlarına zarar verdiler. Polis memurlarına taş, sopa, maden suyu şişeleri atmaya devam ettiler. Görevimizi yaptırmamak için direndiler. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy Kaymakamlığı'nca açık alanlarda toplantı, miting, yürüyüş, oturma eylemi, basın açıklaması, bildiri dağıtma gibi etkinlikleri yasaklanmasına rağmen 50 kişilik grubun Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör ataması ile ilgili olarak 2 Şubat'ta 17.30 sıralarında İskele Meydanı'nda izinsiz toplandığı anlatıldı. Gruba yönelik dağılmaları yönünde ihtarda bulunulduğu ancak grubun dağılmayarak sloganlar attığı, gösteri ve yürüyüşlerine devam ettiği belirtildi.

Sanıklardan bazılarının polis ekiplerine taş ve benzeri cisimler atarak mukavemette bulundukları, ikazlara rağmen dağılmayarak fiziki olarak direndikleri, polis ekiplerinin görevlerini yerine getirmesini engelleyecek şekilde hareket ettikleri, taş, sopalarla ve tekme atarak kolluk birimlerine ait araçlara zarar verdikleri aktarıldı.

İddianamede, 23 sanığın, "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 6 aydan 7 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

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