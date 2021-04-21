Boğaz manzaralı yalısından "Evde kal" çağrısı yapan Arzu Sabancı'ya tepki yağıyor
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Boğaz manzaralı yalısından "Evde kal" çağrısı yapan Arzu Sabancı'ya tepki yağıyor

Boğaz manzaralı yalısından 'Evde kal' çağrısı yapan Arzu Sabancı'ya tepki yağıyor
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sosyetik isim Arzu Sabancı, Instagram hesabından yalısının boğaz manzarasını paylaşarak takipçilerine "Sakın evde sıkıldık demeyin, evde kalmaya devam" diyerek çağrı yapınca tepki çekti. Sabancı'nın paylaşımı için "Bu yalıda kimse sıkılmaz. Sen de bizim evlerde yaşa" yorumları yağdı.

Lüks yaşamları ve servetlerini her fırsatta gözler önüne seren Arzu Sabancı, Instagram hesabından takipçilerine evde kalın çağrısında bulundu. Beylerbeyi'ndeki 20 milyon dolarlık Mabeyinci Faik Bey Yalısı'ndan çektiği Boğaz manzarasını paylaşan Sabancı sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

"EVİNİZDE OLDUĞUNUZA ŞÜKREDEREK KALMAYA DEVAM EDİN"

Sabancı manzara paylaşımına "Aşı da olsanız, hastalığı geçirmiş, antikorunuz da olsa risk her zaman var. Evde kalmaya, işiniz müsaade ediyorsa sokağa çıkmamaya, çift maske ve mesafeye devam. Tam kapanma olmasa bile biz kendi irademizle tam kapanma yapabiliriz. Yaz aylarını, güzel günlerin hayalini kurarak, umudumuzu kaybetmeden. Sakın evde sıkıldık demeyin. Rahat nefes aldığını güne... Evinizde olduğunuza şükrederek, evde kalmaya devam" notunu yazdı.

Boğaz manzaralı yalısından 'Evde kal' çağrısı yapan Arzu Sabancı'ya tepki yağıyor

TEPKİ YAĞIYOR

Boğaz manzaralı evinden yaptığı paylaşımla adından söz ettiren Arzu Sabancı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sabancı için "O evi bana ver korona bitse de çıkmam", "Yalısı olana evde kal demek kolay oldu" ve "Sadece bir hafta asgari ücretle geçinenin evinde yaşa" gibi yorumlar yapıldı.

Boğaz manzaralı yalısından 'Evde kal' çağrısı yapan Arzu Sabancı'ya tepki yağıyor

OĞLU DA PAYLAŞIMIYLA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Arzu Sabancı'nın oğlu Hacı Sabancı da Instagram hesabından Kanlıca'daki yalısında bisiklet ile kardiyo yaptığı anları paylaşmış ve takipçisine verdiği cevapla günlerce konuşulmuştu. Karantinanın olduğu dönemde fotoğrafın dışarıda çekilmesine tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısı "İnanamıyorum size. Devlet dışarı çıkmayın diyor, siz dışarıdasınız spor bahanesiyle. Pes yani" diyerek Sabancı'yı eleştirmişti. Sabancı'nın bu yoruma verdiği "Sakin ol şampiyon, evdeyim" şeklindeki yanıtı olay olmuştu.

Boğaz manzaralı yalısından 'Evde kal' çağrısı yapan Arzu Sabancı'ya tepki yağıyor

İşte Arzu Sabancı için yapılan bazı yorumlar...

Boğaz manzaralı yalısından 'Evde kal' çağrısı yapan Arzu Sabancı'ya tepki yağıyor
Boğaz manzaralı yalısından 'Evde kal' çağrısı yapan Arzu Sabancı'ya tepki yağıyor
Boğaz manzaralı yalısından 'Evde kal' çağrısı yapan Arzu Sabancı'ya tepki yağıyor
Boğaz manzaralı yalısından 'Evde kal' çağrısı yapan Arzu Sabancı'ya tepki yağıyor
Boğaz manzaralı yalısından 'Evde kal' çağrısı yapan Arzu Sabancı'ya tepki yağıyor
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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