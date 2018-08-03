Bodrumspor Dostları Bir Araya Geldi

Bodrumspor yöneticileri ve Bodrum'un iş adamlarıyla bir araya gelen spor camiasının gündeminde, Bodrum'un başarılı spor kulübü Bodrumspor'un geleceği vardı.

Swissotel Resort Bodrum Beach'te, Bodrumspor Kulübü yararına düzenlenen özel geceye Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, eski bakanlardan Cavit Çağlar,Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Çağdaş Holding İcra Kurulu Başkanı Dağlarca Çağlar, eski sporculardan Rıdvan Dilmen, Mehmet Şen, yine antrenörlerden Aykut Kocaman, Yılmaz Vural,IMEAK DTO Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Belediyesi meclis üyeleri, İstanbul ve Bodrum'un tanınmış simaları ile turizmciler ve işadamları katıldı.

BODRUM'DA BAŞARILARA İMZA ATAN BİR KULÜP…

Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, geceye katılan herkese teşekkür ederek, "Bodrum büyüyor ve haliyle Bodrumspor'umuz da büyüyor. Yelkende ve sörfte dünya şampiyonları çıkarıyoruz. Futbolda başarılara imza atarak iki tane lig atladık. Her şeyden önemlisi Bodrumspor'u seyircisi ile barıştırdık. Tabi tüm bunları yaparken, arkamızda dimdik duran bir Belediye Başkanımız, Mehmet Kocadon vardı. Takımımızı 2. ligde kalıcı olduktan sonra birinci lige çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Bütçemizi ve ekonomimizi bozmadan Avrupa ve dünya şampiyonluğunda birçok branşta birincilik aldık" diye konuştu.

"SPORDA GELECEK BODRUM'UN"

Konuklara hitap eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Bodrum Türkiye'nin dünyada en çok tanınan ilçelerinden biri ve bu ilçenin bir takımını hızlı bir şekilde süper lige taşımak da hepimizin görevi. Bodrumsporun dünya liglerinde top koşturması, Bodrum'umuzun ve güzel ülkemizin en büyük reklam tanıtımıdır. Bodrum gibi dünya markası bir yerin hızlı bir şekilde bu basamakları çıkması lazım güzel ülkem için çıkması lazım Bodrum'a yatırım yapan gönül veren arkadaşlarımız için çıkması lazım. Tabi biz şu anda bir ilçe olarak Türkiye'nin birçok spor branşında mücadele eden bir kulübüz ve hepsinde de, hızlı bir şekilde başarı yakalıyoruz. Şu an Bodrum kadın basket takımımız süper ligde, kadın hentbol takımımız da süper lige çıktı. Zannediyorlar ki Bodrum sadece futbolla mücadele ediyor… Hayır! Bütün branşlarda mücadele ediyor Bodrum. Yelkende dünya ve Avrupa şampiyonları çıkardık. Bunun arkasındaki en büyük güç, Bodrum halkının spora vermiş olduğu destektir" dedi.