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Bodrum'un suyunu karşılayan Mumcular Barajı yüzde 10'luk seviyenin altına düştü

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Bodrum'un suyunu karşılayan Mumcular Barajı yüzde 10'luk seviyenin altına düştü

Türkiye'nin ve dünyanın gözde turizm kenti Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'nın yüzde 10'luk seviyenin altına düştüğü, suyun Geyik Barajı'ndan sağlandığı bildirildi.

BODRUM (AA) - Türkiye'nin ve dünyanın gözde turizm kenti Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'nın yüzde 10'luk seviyenin altına düştüğü, suyun Geyik Barajı'ndan sağlandığı bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 13 milyon metreküp su tutma kapasitesi bulunan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi düştü. Bunun sonucunda, 1955'te yapıldığı ve o yıllarda Ege Bölgesi'nin kiremit ihtiyacını karşıladığı belirtilen fabrikanın kalıntıları ile eski kara yolu gün yüzüne çıktı.

Kalıntılar, bölgeye gelen bazı tatilciler ve yöre halkının da ilgisini çekti. Ziyaretçiler, alanı fotoğraflamayı ihmal etmedi.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdür Yardımcısı Ali Tekkaya, büyük bölümü kuruyan baraj alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, iklim değişikliğini en acı şekilde yaşadıklarını söyledi.

Barajdaki su seviyesinin yüzde 10'un altına indiğini belirten Tekkaya, eski kara yolunun da yeniden gün yüzüne çıktığını anlattı.

Sıkıntının sadece Bodrum'da değil Türkiye genelinde yaşandığına dikkati çeken Tekkaya, "Bodrum genelinde 36 kuyumuz su kesmiş durumda. Şu anda yaklaşık 150 bin kişinin su kaynağını ne yazık ki kaybetmiş durumdayız." dedi.

Alternatif su kaynakları için yoğun çalışma yürüttüklerini aktaran Tekkaya, şöyle konuştu:

"Muğla'da toplamda 168 kuyunun tamamen su kestiğini görmüş durumdayız. Bundan sonraki dönemde artık iklim değişikliğinin hayatımızın bir parçası olduğunu kabul etmemiz, bütün disiplinlerimizi, hayatımızı buna göre geliştirmemiz ve değiştirmemiz gerekiyor. Türkiye genelinde toplam 54 milyar metreküp su tüketiliyor. Bu suyun sadece 7 milyar metreküplük kısmı içme suyunda kullanılıyor. Geri kalan 40 milyar metreküpü tarımsal sulama, 7 milyarı ise endüstride kullanılıyor. 54 milyar metreküp suyun etkin ve verimli şekilde kullanılması adına herkesin hayatındaki bazı şeyleri değiştirmesi gerekiyor."

Tekkaya, Bodrum'a şu anda Mumcular'dan su alamadıklarını, ihtiyacın Milas'taki Geyik Barajı'ndan sağlandığını dile getirdi.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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