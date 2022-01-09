Bodrum'u sağanak ve dolu vurdu; ev ve iş yerlerini su bastı (2)

BODRUM, MUĞLA (DHA) - HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Bodrum'da gece saatlerinde etkili olan ve şiddetini artıran kuvvetli sağanak nedeniyle birçok iş yeri ve evi su bastı. Yalıkavak Mahallesi, Turgutreis Mahallesi, Geriş Mahallesi ve Koyunbaba Mahallesi'nde ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Yollardaki kaldırım taşları sökülürken, rögarlar taştı. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, su basan iş yeri ve evlerde inceleme yaptı. Ekiplerce hasar tespit çalışması yapıldı. Yağış nedeniyle denizin rengi değişti. Kent genelinde bazı dereler taştı. Ekiplerin bölgede çalışmaları aralıksız olarak sürerken, yağış ise aralıklarla devam ediyor.