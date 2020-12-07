- Bodrum Kent Konseyi Başkanı Yılmaz; "Avcılık değil yağma yapıyorlar"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Bodrum Kent Konseyi Başkanı Yılmaz; "Avcılık değil yağma yapıyorlar"

07.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:33

- Bodrum Kent Konseyi Başkanı Yılmaz; "Avcılık değil yağma yapıyorlar" Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Bodrum'da yapılmasına izin verilen deniz patlıcanı avcılığının abartan avcıların, talan edercesine deniz patlıcanı avladığını ifade etti.

- Bodrum Kent Konseyi Başkanı Yılmaz; "Avcılık değil yağma yapıyorlar"

MUĞLA - Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Bodrum'da yapılmasına izin verilen deniz patlıcanı avcılığının abartan avcıların, talan edercesine deniz patlıcanı avladığını ifade etti.

4 yılda bir hasadına izin verilen deniz patlıcanı avının, yaklaşık bir ay önce uygulamaya konulan karar ile yasal hale getirilmesinin ardından, Turgutreis - Akyarlar- Gümüşlük açıklarında 80'i aşkın teknede avcılık yapılmaya başlandı. Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz ise yaklaşık 6 ay sürmesi beklenen av sezonunu abartan bazı avcıların talan edercesine deniz patlıcanı topladığını iddia etti.

"Bu talancı bir avcılık"

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz deniz patlıcanı avcılığının normal bir avcılık türü olmadığını dile getirerek, şöyle konuştu; "Talancı bir avcılık. Bizim kıyı balıkçılığımız gibi yıllardan beri devam eden bir avcılık türü değil. Bu insanların bir anda sürü halinde bölgeye gelip avcılık yaparak neredeyse bölgenin ürünlerini tükettiği şekilde yapılan bir avcılık. Ayrıca bu avcılık sürdürülebilir bir avcılık değil. Geçtiğimiz senelerde Kuzey Ege'de serbestti. Şimdi Kuzey Ege'de deniz patlıcanı bitti ve orada serbest değil. Yani biz tükete tükete geliyoruz"

Arif Yımaz, bu avcılığın acilen av sürelerinin kısaltılmasını ve yasaklanmasını talep ettiklerini söyledi.

- Bodrum Kent Konseyi Başkanı Yılmaz; 'Avcılık değil yağma yapıyorlar'
- Bodrum Kent Konseyi Başkanı Yılmaz; 'Avcılık değil yağma yapıyorlar'
- Bodrum Kent Konseyi Başkanı Yılmaz; 'Avcılık değil yağma yapıyorlar'
- Bodrum Kent Konseyi Başkanı Yılmaz; 'Avcılık değil yağma yapıyorlar'
- Bodrum Kent Konseyi Başkanı Yılmaz; 'Avcılık değil yağma yapıyorlar'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

İlgili Haberler

Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim Toros Üni TV'nin konuğu oldu
Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim Toros Üni TV'nin konuğu oldu
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Taştan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Taştan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Bilecik'te ilk kez Kent Konseyi bünyesinde Engelli Meclisi kuruldu
Bilecik'te ilk kez Kent Konseyi bünyesinde Engelli Meclisi kuruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Caner Erkin Burak Yılmaz Mbaye Diagne
Tüm Haberler Kız Bursa Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Bodrum Kent Konseyi Başkanı Yılmaz; "Avcılık değil yağma yapıyorlar" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 18:33:58. #1.14#
title