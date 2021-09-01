Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz için veda yemeği düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz için veda yemeği düzenlendi

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz için veda yemeği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Ankara Vali Yardımcılığı görevine atanan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz için veda yemeği düzenlendi.

Ankara Vali Yardımcılığı görevine atanan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz için veda yemeği düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Trafo Kafede düzenlenen veda yemeğine, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile kaymakamlık çalışanlarının yanı sıra aralarında daire amirleri ve mahalle muhtarlarının da olduğu çok sayıda davetli katıldı.

Belediye Başkanı Aras, Kaymakam Yılmaz'ın, zengin gönüllüğü, rehberliği ile kendilerine hep doğru yolu gösterdiğini, görev süresinde Bodrum'u yurt içi ve yurt dışında başarıyla temsil ettiğini ifade ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Yılmaz da yaklaşık 5 yıl Bodrum gibi güzel bir yerde çalışma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Bodrum'da hem güzel günler, hem de zor günler yaşadıklarını anlatan Yılmaz, birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri tüm kurum amirleri, belediye başkanı, milletvekilleri, tüm Bodrum halkı ile birlik ve beraberlik içerisinde aşmayı bildiklerini dile getirdi.

Giderken hem üzgün hem de mutlu olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Beş yıl yüzümüzün akıyla Bodrum kaymakamlığı yaptık. Birçok dostlarımız var. Elbette makamlar, mevkiler geçici ama dostluklar baki. Ben biliyorum ki burada bir sürü dostum var. Siz de bilin ki Ankara'da geldiğinizde orada bir kardeşiniz var. Çalıştığımız süre içerisinde aklımızın erdiği, gücümüzün yettiğince vatanımıza milletimize hizmet ettik. Beni biliyorsunuz. Beni vatan hainleri sevmez, hırsızlar sevmez, üçkağıtçılar sevmez ama sizin gibi dostlarımız sever. Uzak olsak da gönülden ırak olmayacağız. Birbirimize bir telefon kadar yakınız."

Yılmaz daha sonra eşiyle masaları tek tek dolaşarak, veda yemeğine katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Şener Metin Çekmez
Spor Marcao Cristiano Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz için veda yemeği düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 15:09:11. #1.16#

title