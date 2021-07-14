Bodrum için ünlü sanatçılar kolları sıvadı
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Bodrum için ünlü sanatçılar kolları sıvadı

Bodrum için ünlü sanatçılar kolları sıvadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Ünlü sanatçılar Bodrum için kolları sıvadı.

Ünlü sanatçılar Bodrum için kolları sıvadı. Bodrum'u anlatan 6 şarkıdan oluşan bir albüm çıkaracak olan sanatçılar Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile bir araya geldi.

Yıllardır Bodrum'u, Bodrum aşkını ve sevgisini anlatan notaların yeni nesil ile tekrar buluşması için Bodrum şarkıları yeniden düzenleniyor. Müziğin evrensel gücü ile Bodrum bir kez daha sanatın dili ile kendini anlatacak. Ömür Gedik, Metin Özülkü, Bodrum Tanıtma Vakfı Genel Sekreteri Serkan Ceylan ile birlikte Bodrum Belediye Başkanı ve Botav Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras ile bir araya gelerek projenin detaylarını konuştu.

Bodrum'da geçen, Bodrum'u anlatan 6 şarkıdan oluşacak dijital albüm Ağustos ayında piyasaya çıkacak. Bodrum Tanıtma Vakfı Projesi olan 'Bodrum Şarkıları' albümü, yıllardır dillerden düşmeyen Bodrum şarkılarının yeniden düzenlenmiş versiyonlarından oluşacak. Müzikal alt yapı ve teknik yönetim, duayen müzisyen Metin Özülkü tarafından gerçekleştirilecek. Gazeteci ve müzisyen Ömür Gedik ise hem müzisyen kimliği ile hem de proje yönetiminde lider olarak yer alacak. Albüme ses verecek sanatçılar ise Eda-Metin Özülkü, Seyyal Taner, Ümit Sayın, Mansur Ark ve henüz açıklanmayan sürpriz bir isim olacak. Bodrum şarkılarının yeni jenerasyonlarla buluşmasını da hedefleyen projede yer alacak bir diğer isim ise Deeper. Tüm dijital platformlarda yayınlanacak olan albümün büyük ses getirmesi bekleniyor.

Albüm'ün ilk konseri ise Ağustos ayında Bodrum Tanıtma Vakfının 25. Yılı kutlamalarında gerçekleşecek. - MUĞLA

Bodrum için ünlü sanatçılar kolları sıvadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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