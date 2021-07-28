Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Kendisine ait lahmacun markası olan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, bayilerde 15 TL'den satılan lahmacunun pahalı bulunmasına sosyal medyadan isyan etti. Tatlıses, fiyatların düşmeyeceğini belirterek, "10 liraya lahmacun mu olur. Bayiler de satmazsa bayilere de Lahmacun göndermem" dedi.

Bodrum'da yüksekliği nedeniyle sık sık gündem olan lahmacun fiyatı polemiğine ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses de katıldı. Tatlıses, kendisine ait Twitter hesabından yaptığı açıklamada, lahmacunlarının tane fiyatını pahalı bulanlara tepki gösterdi.

"10 LİRAYA LAHMACUN MU OLUR"

Lahmacunlarının tane fiyatının 15 lira olduğunu belirten Tatlıses, satmamaları durumunda bayilere de lahmacun göndermeyeceklerini belirterek, şunları söyledi:

Lahmacun, Bodrum'da 15 TL'dir. Yiyene de, yemeyene de teşekkürler. Bayiler satmazsa bayilere de lahmacun göndermeyeceğim. Durum budur ve bundan ibarettir. 10 TL'ye lahmacun mu olur? Bu nasıl çarşı, bu nasıl pazar?"

Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur
Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Yıldız Tilbe Bülent Serttaş
Spor Balotelli Aytaç Kara Fatih Terim Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 00:42:24. #1.16#

title