Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur

Kendisine ait lahmacun markası olan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, bayilerde 15 TL'den satılan lahmacunun pahalı bulunmasına sosyal medyadan isyan etti. Tatlıses, fiyatların düşmeyeceğini belirterek, "10 liraya lahmacun mu olur. Bayiler de satmazsa bayilere de Lahmacun göndermem" dedi.