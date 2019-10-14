Bodrum'da yıkılan kaçak yapılar teker teker incelendi

14.10.2019 16:13

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın göreve gelir gelmez başlattığı "Kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliği" kapsamında imar planına aykırılıklar bulunduğu tespit edilen binaların yıkım işlemleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gözetiminde mülk sahipleri tarafından sürdürülüyor. Başkan Aras, yıkımı devam eden projelerde incelemelerde bulundu.



Bodrum Belediyesi, Bodrum'un doğasına, mimarisine, İmar Kanununa ve Kıyı Kenar Kanununa aykırı yapıların tespit edilmesi ile ilgili çalışmalarına devam ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bodrum'da yaptığı denetimler sonucunda inşaatı durdurulan ve yıkım işlemleri başlatılan projelerle ilgili çalışmalar da sürüyor.



Gündoğan, Yalıkavak ve Gümbet Mahallesi'nde devam eden imara ve yapı ruhsatına aykırı uygulamaları nedeniyle haklarında yıkım kararı alınan projelerde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde mal sahipleri tarafından yıkım işlemlerinde sona yaklaşıldı. Yıkım işlemi tamamlanan projelerde hafriyat kaldırma çalışmaları başlatıldı.



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras çalışmaları yerinde inceledi. Yıkım çalışmalarının devam ettiği Gümbet Mahallesi'nde sabah saatlerinde incelemelerde bulunan Başkan Ahmet Aras, yıkım işlemi devam eden ve tamamlanan projelerle ilgili firma yetkililerinden ve Başkan Yardımcısı Turgay Kaya'dan bilgi aldı.



Kaçak yapılaşma ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Başkan Aras şunları söyledi: "Bodrum'un kent mimarisine, dokusuna, kültürüne yakışan iki katlı evlerin görüntüsünü yeniden kazanmaya çalışıyoruz. Bunun için mücadelemizi ara vermeden sürdüreceğiz. Bakanlığın müdahalesi, bizim bu çabamızda elimizi güçlendirdi. Yıkım ve tadilat çalışmaları belediye ekiplerimizin gözetiminde sürüyor. Bazı yerlerde tamamlanmış durumda. Bodrum'un artık daha fazla büyümeye değil, korunmaya ihtiyacı var. Hiçbir yatırıma karşı değiliz ancak yapılacak her yatırımın Bodrum'un doğasına, dokusuna uygunluğunu denetlemekten de vazgeçmeyeceğiz." - MUĞLA

Kaynak: İHA