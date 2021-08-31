Bodrum'da yeni av sezonunun açılışında denize 30 bin yavru balık bırakıldı
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Bodrum'da yeni av sezonunun açılışında denize 30 bin yavru balık bırakıldı

Bodrum'da yeni av sezonunun açılışında denize 30 bin yavru balık bırakıldı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni av sezonunun açılış töreninde, denize 30 bin yavru balık bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni av sezonunun açılış töreninde, denize 30 bin yavru balık bırakıldı.

Torba Mahallesi'ndeki Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen tören öncesi, dalgıçlarca deniz dibinde temizlik çalışması yapıldı.

Etkinlikte bölgeye getirilen 30 bin levrek ve çipura yavrusu törenle denize bırakıldı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, bu yıl ki balık sezonu açılışını Bodrum'da yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Muğla'da kayıtlı 1156 balıkçı teknesinin olduğunu kaydeden Saylak, bunlardan 24'ünün gırgır ve trollerden oluştuğunu, geçen yıl bu teknelerle 32 bin ton civarında balık avcılığı yapıldığını ifade etti.

Hedeflerinin denizleri gelecek kuşaklara temiz bırakılmasını sağlamak olduğunu belirten Saylak, "Sürdürülebilir su ürünleri avcılığı ve sağlıklı su ürünleri arzı için bunları yapmak zorundayız. Bütün balıkçılarımızdan ve vatandaşlarımızdan, evimizin önünü temiz tuttuğumuz gibi denizlerimizi de temiz tutmalarını istiyoruz." dedi.

Muğla'nın su ürünleri yetiştiriciliği anlamında Türkiye'nin bir numarası olduğuna dikkati çeken Saylak, geçen yıl su ürünleri ihracatında 410 milyon dolarla Muğla'nın rekor kırdığını vurguladı.

Bu yılki hedeflerinin 500 milyon dolar olduğunu dile getiren Saylak şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 hedeflerinde, Tarım ve Orman Bakanlığımıza koymuş olduğu bir milyar dolarlık su ürünleri ihracatı hedefi geçtiğimiz yıl kırıldı. Artık 2023 hedefi Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin ifadesiyle 2 milyar dolardır. Bugün burada 15 bin çipura ve 15 bin levrek yavrusunu denizlerle buluşturduk. Hedefimiz sürdürülebilir su ürünleri avcılığı."

Etkinlik, balık mezadının yapılması ve çeşitli ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Programa AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Utku Meral, Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon'un da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Bodrum'da yeni av sezonunun açılışında denize 30 bin yavru balık bırakıldı
Bodrum'da yeni av sezonunun açılışında denize 30 bin yavru balık bırakıldı
Bodrum'da yeni av sezonunun açılışında denize 30 bin yavru balık bırakıldı
Bodrum'da yeni av sezonunun açılışında denize 30 bin yavru balık bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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