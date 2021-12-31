Bodrum'da yağışın ardından bir evin istinat duvarı yıkıldı - Haberler
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Bodrum'da yağışın ardından bir evin istinat duvarı yıkıldı

AA - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağışın ardından istinat duvarı yıkılan evdeki vatandaşlar tahliye edildi.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağışın ardından istinat duvarı yıkılan evdeki vatandaşlar tahliye edildi.

Konacık Mahallesi Ergenekon Sokak'ta bir ikametin duvarı büyük gürültüyle yıkıldı.

İlçede birkaç gündür etkili olan yağışın etkisiyle yıkıldığı tahmin edilen duvar, sokaktaki elektrik ve telefon hatlarına da zarar verdi. Duvarla birlikte evin verandasının altındaki toprağın bir bölümü de kaydı.

İhbar üzerine, zabıta ve elektrik dağıtım firmasının ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan evdeki vatandaşlar tahliye edildi. Ekipler, bölgede çalışma başlattı.

Bodrum'da yağışın ardından bir evin istinat duvarı yıkıldı

Bodrum'da yağışın ardından bir evin istinat duvarı yıkıldı

Bodrum'da yağışın ardından bir evin istinat duvarı yıkıldı

AA - Son Dakika Haberleri

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