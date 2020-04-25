Bodrum'da yaban domuzu önlemi Bodrum'da yaban domuzu önlemiMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan yaban domuzlarının mahalle aralarına inmemeleri için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum'da yaban domuzu önlemi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan yaban domuzlarının mahalle aralarına inmemeleri için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yaptı. Pazar yerlerinden toplanan gıda atıklarını, yaban domuzlarının geçiş güzergahlarına bırakmaya başladı. Bir yandan koronavirüs (kovid-19) salgınıyla mücadele eden ekipler, bir yandan aç kalan domuzların mahalle aralarına inmemeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Yaban domuzlarının mahalle aralarına inmemeleri için Çırkan, Konacık ve Cumhuriyet Mahallelerinin kırsalına yerleştirilen yemliklerin dışında, yaban domuzlarının yoğun yaşadığı ve sıklıkla görüldüğü bazı bölgelere, haftanın belirli günlerinde gıda atıkları bırakılmaya devam ediliyor.

Kaynak: DHA