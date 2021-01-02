Bodrum'da Ukrayna uyruklu kadın evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bodrum'da Ukrayna uyruklu kadın evinde ölü bulundu

02.01.2021 21:09 | Son Güncelleme: 02.01.2021 21:13
Bodrum'da Ukrayna uyruklu kadın evinde ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ukrayna uyruklu kadın, elleri kelepçeli başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ukrayna uyruklu kadın, elleri kelepçeli başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu.

Eskiçeşme Mahallesi'nde ikamet eden Kristina Novytska'dan (25) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Novytska'yı sandalye üzerinde elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde buldu. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Novytska'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan Novytska'nın psikolojik problemleri olduğu ve ağır ilaçlar kullandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç İlham Aliyev Fikri Sağlar Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Prens Harry Enis Arıkan Bülent Ersoy Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Arda Turan Mesut Bakkal Güven Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Ankara Hisarcık Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrum'da Ukrayna uyruklu kadın evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 21:14:54. #1.14#
title