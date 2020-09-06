Bodrum'daki turist tacizi, belediye başkanını da çileden çıkardı: Cezasız kalmayacak Bodrum'da turistleri dükkanlarına çekebilmek için rahatsız edici derecede ısrarda bulunup 'hanutçuluk' yapan esnaf, belediye başkanını da kızdırdı. Başkan Aras, "Zaten sıkıntılı olan sezonda ilçemize bin bir zorlukla gelen misafirlerimizin rahatsız edilmesine izin vermeyeceğim" dedi.

Bodrum'da turizmin önemli sorunlarından biri olan, yasak olmasına rağmen yıllardır önüne bir türlü geçilemeyen 'Hanutçuluk' meselesi, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı da isyan ettirdi. Bodrum'da hanutçuluk yapan bir şahsın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'turistlere rahatsızlık veren davranışlar' olarak bilinen hanutçuluğun suç olduğunu ve cezasız kalmayacağını ifade etti.

DÜKKANA SOKMAK İÇİN RAHATSIZ EDİYOR

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından Kale Caddesi üzerinde hanutçuluk yapan bir şahsın görüntülerini paylaştı. Görüntülerde bir kıyafet dükkanı önünde bekleyen şahsın, cadde üzerinde gezinti yapan yabancı turistleri çevirerek dükkana sokma çabası yer alıyor. Zaman zaman caddenin ortasında durarak turistleri dükkana yönlendiren şahsın, ağzında takılı olması gereken maskesinin de koluna takılı olduğu görülüyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras

"MİSAFİRLERİMİZİN RAHATSIZ EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİM"

Başkan Aras, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hanutçuluk suçtur ve cezasız kalmayacaktır. Bodrum'un eski çarşısının giriş kapısı Kale Caddesi esnafına yakışmaz. Zaten sıkıntılı olan sezonda ilçemize bin bir zorlukla gelen misafirlerimizin rahatsız edilmesine ve Bodrum'un imajının zedelenmesine izin vermeyeceğim."

KİMİ DESTEK OLDU KİMİ RENCİDE EDİCİ BULDU

Aras'ın paylaşımının altına yorum yapanların büyük kısmı, hanutçulukla kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi. Kimi vatandaşlar ise Aras'ın sosyal medya paylaşımıyla görüntülerdeki şahsı rencide ettiğini savunurken, kimileri de paylaşımından dolayı destekleyip "Rencide olmak istemeyenler, o tür davranışlarda bulunmasın" diyerek başkanı savundu.

Paylaşımın altına yapılan bazı yorumlar şöyle:

"Yıllardır var bu, hem de elinde sigara, maske yok. Hiç hoş değil, çok laubali tipler var, sizin birebir denetim yapıp, esnafa eğitim vermeniz gerekir. Bodrum her anlamda hızla bozuluyor, kötüye gidiyor. Yazık oluyor."

"Bodrum çarşının imitasyon marka kıyafet aksesuar satanlardan temizlenmesi, Bodrum'a yakışır yerel el sanatlarının sergilendiği bir çarşıya kavuşması dileğimizle."

"Maalesef Başkanım. Benim damadım yabancı olduğu için tatillerinde o kadar çok rahatsız edildiler ki... Kaç kez müdahale ettim ama inanın fazla bir şey söylenmiyor üstümüze yürüyorlar."

"Başkanım imitasyonla mücadelede bütün Bodrum halkı yanında olur."

HANUTÇULUK NEDİR?

Halk arasında hanutçuluk olarak bilinen kavram, çoğunlukla turistlere rahatsızlık veren davranışlar içermesi nedeniyle literatürde 'turist tacizi' başlığı altında ele alınmakta ve 'esnaf tacizi' olarak adlandırılmaktadır. Hanutçuluk, Türkiye'de özellikle turistik yörelerdeki esnaf ve halk tarafından yakından bilinen bir iş kolu ya da iş pratiğidir. Hanutçulukta amaç, işletmeye daha çok müşteri/turist çekmek, daha çok satış yapmak ve daha çok gelir elde etmektir. Hanutçu, kişileri veya turistleri komisyon karşılığı anlaştığı işletmelere yönlendiren kişiye denilmektedir.

Kaynak: İHA