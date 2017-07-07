Bodrum'da Trafik Kazası; 5 Yaralı

Muğla'nın Bodrum İlçesinde, sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Sabah saatlerinde, Turgutreis Bodrum Karayolu üzerinde seyir halinde olan Enes Can Kurk idaresindeki 48 BH 138 plakalı otomobil Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orta refüje çarptı. Refüj üzerindeki bir palmiye ağacına çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarparak duran araçta bulunan sürücü Kurk ve yanındaki Bora Berkay Şahinoğlu, Eren Dil, Behlül Demir Aydın ve Atakan Karaca isimli gençler yaralandı. Çevreden kazayı görüp gelenlerin yardımıyla araç içinden çıkarılan gençler için hemen 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik, AYDEM ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri olay yerinde başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.



Polis ekipleri kaza yerinde incelemeler yaparken, AYDEM ekibi ise devrilen aydınlatma direğinin elektriğini keserek direği yol dışına taşıdı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken olay yerinde hiç fren izinin olmaması dikkatlerden kaçmadı. - MUĞLA