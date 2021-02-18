Bodrum'da temizlik işçisinin bir günü kısa filmle anlatıldı
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Bodrum'da temizlik işçisinin bir günü kısa filmle anlatıldı

18.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:27
Bodrum'da temizlik işçisinin bir günü kısa filmle anlatıldı

Bodrum ilçesinde temizlik işçisinin bir günü kısa filmle anlatıldı.

Bodrum ilçesinde temizlik işçisinin bir günü kısa filmle anlatıldı.

Bodrum Belediyesi ile Çöpüne Sahip Çık Vakfı tarafından, "Temiz Kent Bodrum Kampanyası" başlatıldı.

Toplumda yere çöp atma davranışının değiştirilmesi ve çöpün azaltılmasının hedeflendiği çalışma kapsamında, bazı çalışanların bir günlük mesaide yaşadıkları kısa filmle kayıt altına alındı.

Çevreye çöp atanların temizlik işçileri ile empati kurması amaçlanan yaklaşık 5 dakikalık videoda, temizlik İşleri Müdürlüğü personeli 58 yaşındaki Ahmet Işık'ın sabah işe gelmesiyle başlayan ve çalışma saatleri içinde bir günde yaşadığı sokak temizliği serüveni anlatıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, Bodrum'da doğaya saygılı çok sayıda kişinin olduğunu ancak çevreyi kirletenlerin de uyarılması gerektiğini belirtti.

Temizliğin belediyenin asli görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Aras, ekiplerin gece gündüz sahada hizmetlerini canla başla yürüttüğünü kaydetti.

Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü Emrah Bilge de insanların evlerinin temizliğine özen gösterdiği gibi, ülkenin ve dünyanın da üzerine titreme sorumluluğunda olması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, salgın sürecinde ilçe nüfusunun artması nedeniyle günlük 300 ton çöp toplandığı, bu miktarın yaz aylarında ise 650 ton olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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