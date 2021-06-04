Bodrum'da sünger avcıları anısına yapılan 17 tonluk heykel törenle açıldı
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Bodrum'da sünger avcıları anısına yapılan 17 tonluk heykel törenle açıldı

Bodrum'da sünger avcıları anısına yapılan 17 tonluk heykel törenle açıldı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sünger avcılarına ithafen yapılan heykel törenle açıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sünger avcılarına ithafen yapılan heykel törenle açıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından mermer ve traverten taşından heykeltıraş Halil İbrahim Sever'e yaptırılan 17 tonluk sünger heykeli İskele Meydanı'na yerleştirildi.

Bodrumlu sünger avcısı "Aksona Mehmet" lakaplı Mehmet Baş'ın 2011'de Gökova Körfezi'nde çıkardığı Melat Süngeri heykele konu oldu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, açılış töreninde, yüzlerce yıldır denizlerden gelip geçmiş mezarları bile olmayan birçok denizci olduğunu dile getirdi.

Onların anısını yaşatmak için Aksona Mehmet'in bütün ömrünü adadığını belirten Aras, Baş'a ve sünger avcılarına teşekkür ederek Bodrum'un değerlerine sahip çıkmak gerektiğini vurguladı.

Heykel sanatçısı Sever de eserin iki bloktan oluştuğunu, üst blokun 9 tonluk traverten taşından, alt kaidesinin de 8 tonluk mermer taşından oluştuğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından heykel törenle açıldı.

Bodrum'da sünger avcıları anısına yapılan 17 tonluk heykel törenle açıldı
Bodrum'da sünger avcıları anısına yapılan 17 tonluk heykel törenle açıldı
Bodrum'da sünger avcıları anısına yapılan 17 tonluk heykel törenle açıldı
Bodrum'da sünger avcıları anısına yapılan 17 tonluk heykel törenle açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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