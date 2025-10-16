Bodrum'da sokak kedisinin tırmaladığı turist kim, kuduz oldu mu?

44 yaşındaki Chloe Kelly'nin, Bodrum'daki beş yıldızlı bir otelin restoranında tatilinin son gününde yemek yerken topuğundan kedi tarafından ısırıldığı iddia edildi. Olay sonrası Kelly'nin kuduz virüsü kaptığına yönelik iddialar ortaya atıldı. Peki, Bodrum'da kedinin tırmaladığı turistin sağlık durumu ne, gerçekten kuduz mu oldu?

BODRUM'DA SOKAK KEDİSİNİN TIRMALADIĞI TURİST KİM, KUDUZ OLDU MU?

Yabancı basında yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye'de tatil yapan İngiliz bir anne, sokak kedisinin ısırması sonucu ölümden döndü. 44 yaşındaki Chloe Kelly, Bodrum'daki 5 yıldızlı La Blanche Resort'un restoranında yemek yerken topuğundan kedi tarafından ısırıldı. Tatilinin son gününde yaşadığı bu olay, onun için neredeyse ölümle sonuçlanacak bir sürecin başlangıcı oldu.

İngiltere'ye dönen kuaför Kelly, ayağındaki ağrılara rağmen durumunun ciddi olmadığını düşündü. Ancak iki evcil köpeği, Staffy ve boksör karışımı Zeus (5) ile Bronson'un (4), ayağını sürekli koklaması ve onu yalnız bırakmaması dikkatini çekti. Köpeklerinin olağandışı davranışları üzerine Kelly, 111 acil sağlık hattını aradı. Görevliler, kendisine derhal acil servise gitmesini söyledi.

Kelly, hastalığın beyne yayılmadan önce tedavi edilmesi gereken kritik 24 saatlik sürenin farkında değildi. Royal Devon ve Exeter Hastanesi'nde yapılan testler sonucunda kuduz şüphesi doğrulandı. Acil olarak Northampton'dan uçakla kuduz aşısı gönderildi ve tedavisine başlandı.

"KÖPEKLERİM OLMASAYDI HAYATTA OLMAZDIM"

Kelly, yaşadıklarının ardından "Köpeklerim olmasaydı bugün hayatta olmazdım. Hayatımı tamamen onlara borçluyum" diyerek minnettarlığını dile getirdi.

Kelly, "Küçük kızımla Bodrum'da bir haftalık muhteşem bir tatil geçiriyorduk. Son gecemizde, havaalanına gitmeden önce otel restoranında yemek yiyorduk. Masanın altında bir anda ortaya çıkan kızıl kedi, sandalyemi çektiğim sırada korkup topuğumu ısırdı. Dişlerini ayağıma geçirdi ve hızla kaçtı. Acıdan bağırdım, her yerim kan içindeydi ama hiçbir personel yardıma gelmedi" dedi.

Zamanında yapılan müdahale sayesinde Kelly'nin durumu kısa sürede düzeldi. Doktorlar, köpeklerinin uyarısı olmasaydı tedavinin gecikebileceğini ve ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Kelly, yaşadıklarını "hayatta ikinci bir şans" olarak nitelendirdi.