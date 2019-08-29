29.08.2019 16:31

Bodrum'da protokol üyeleri hükümlülerle çevreyi temizledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ilçe protokolünün de katılımıyla hükümlüler çevre temizliği yaptı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bodrum Belediyesi arasında hükümlüler için imzalanan 'Hep birlikte temiz bir geleceğe' protokolü kapsamında, Gümbet Değirmenler bölgesinde çevre temizliği yapıldı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli, Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Denetimli Serbestlik Cumhuriyet Savcısı Hasan Boran Bozdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu, Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürü Ruhşen Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez ve bazı daire amirleri ellerine eldiven giyerek temizlik çalışmasına katıldı.

Kıyı temizliği sonrasında açıklama yapan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, projenin hükümlülerin topluma yararlı işlerde çalışmaları açısından çok önemli olduğunu ifade etti. Kaymakam Yılmaz ayrıca, Bodrum'un sembolü olan yel değirmenlerinin bakım ve onarımı ile çevre düzenlemesi için Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanarak Anıtlar Kurulu'na sunulan projenin de çok önemli olduğunu dile getirdi.

Projeye katılımın yoğun olduğunu belirten Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, katılan herkese teşekkür etti. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ise, Toplanan çöplerin insan kaynaklı olması, kendi elimizle çevreyi kirletiyor olmamız çok acı. Bodrum'u temiz tutmak için hükümlülerle birlikte yürüttüğümüz çalışmaları sürdürüyoruz. Etkinlik, onların sosyal hayata adapte olmaları için de önemli bir uygulama. Aynı zamanda dikkatleri çevreye ve çevre kirliliğine çekerek, toplumsal bir farkındalık da yaratıyoruz diye konuştu.

Öte yandan, ağustos ayı içinde ikinci kez çevre temizliği yapılan bölgeden yaklaşık 1 ton atık malzeme toplanması dikkat çekti.

Kaynak: DHA