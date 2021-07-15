Bodrum'da Motosiklet Eğitim ve Sınav Alanı hizmete girdi
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Bodrum'da Motosiklet Eğitim ve Sınav Alanı hizmete girdi

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Yerel

Bodrum'da Motosiklet Eğitim ve Sınav Alanı hizmete girdi Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapım çalışmaları gerçekleştirilen, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Motosiklet Eğitim ve Sınav Alanı düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi.

Bodrum'da Motosiklet Eğitim ve Sınav Alanı hizmete girdi

MUĞLA - Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapım çalışmaları gerçekleştirilen, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Motosiklet Eğitim ve Sınav Alanı düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi.

Açılış törenine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Konacık Mahalle Muhtarı Zekeriya Kayacan, sürücü kursu eğitmenleri ve sürücü adayları katıldı.

Yaklaşık bin 500 metrekarelik alanda gerçekleştirilen çalışmalarda öncelikle alanın standartlara uygun hale getirilmesi sağlandı. Hafriyat ve asfaltlama çalışmalarının ardından, her biri 20'şer metrekare olan 11 adet bekleme ve park alanı inşa edildi. Bu alanlar sayesinde daha önce bekleme esnasında hava koşullarından dolayı kursiyerlerin ve ailelerinin yaşadığı problemlerinin önüne geçilmiş oldu. Daha önce kullanılan alanda zaman zaman güvenlik problemlerinin de yaşandığını belirten yetkililer, yeni eğitim alanında böyle bir sorunun da ortadan kalktığını ifade etti.

Daha önce iptidai koşullarda hizmet veren mevcut alanda yaşanan sıkıntılardan dolayı çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Aras;" Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla halkımıza, Bodrum'a yakışır, çağdaş modern bir eğitim alanı kazandırmış olduk. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Türkiye'de 5 bine yakın sürücü kursu tarafından yılda yaklaşık 2 milyon ehliyet verildiğini söyleyen Turgutreis Sürücü Kursu sahibi Ufuk Limoncu "Eğitim çalışmalarının yaklaşık 750-800 bini ara sokaklarda veya süpermarket bahçelerinde gerçekleştiriliyor. Türkiye'de böyle kapsamlı ve kullanışlı bir alan yok. Sürücü kursları olarak, başta Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Bodrum'da Motosiklet Eğitim ve Sınav Alanı hizmete girdi
Bodrum'da Motosiklet Eğitim ve Sınav Alanı hizmete girdi
Bodrum'da Motosiklet Eğitim ve Sınav Alanı hizmete girdi
Bodrum'da Motosiklet Eğitim ve Sınav Alanı hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür

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