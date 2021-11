Bodrum'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, şu anda rakamlara göre Türkiye'nin dünyada orman varlığını artıran üçüncü ülke olduğunu belirterek, "Bu başarı hepimizin ve buna hep beraber devam edeceğiz." dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi'nde "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği kapsamında 125 bin fidanın toprakla buluşturulacağı belirtilirken, Güvercinlik mevkisindeki ağaç dikim törenine katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, bugün Türkiye'nin her köşesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde fidan dikildiğini söyledi.

Yaklaşık üç ay önce Muğla'da talihsiz bir süreç yaşandığını, bir afetle karşılaştıklarını hatırlatan Metin, bu afet karşısında Muğla halkının birliğini, beraberliğini, hassasiyetini, gayretini ve çabasını gördüklerini dile getirdi.

Muğla'nın dört bir yanında aynı anda çıkan yangınların söndürülerek, hızla fidan dikimi için hazırlandığını aktaran Metin, "Bugün burada bir bayram havasında elbirliğiyle Muğla'daki yanan her yeri metrekare bırakmadan yeşillendireceğiz." dedi.

Bugün Türkiye'nin 81 ilinde bir bayram havasında ağaçlandırma seferberliği yaptıklarını vurgulayan Metin, yanan yerler öncelikle olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanını ağaçlandırdıklarını kaydetti.

"Bugün yalanları söndürmüş olacağız"

Metin, Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatı olarak Türkiye'de yürütülen çalışmalar neticesinde yıllık ortalama 350 milyon fidan topraklarla buluşturduklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Şu anda rakamlara göre dünyada orman varlığını artıran üçüncü ülkeyiz. Bu başarı hepimizin ve buna hep beraber devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, bu afetin meydana geldiği ilk andan itibaren bizleri talimatlandırdı ve her türlü imkanı bu afet için seferber etti. İnşallah fidanlarımızı diktikten sonra bunların bakımıyla beraber bir yıl içerisinde buralar yemyeşil olacak. Türkiye'de bir güruh var. Bu güruh ne yazık ki yalanı, iftirayı karakter haline getirmiş. Yalan ve iftirayla da her defasında çıkan bu yangınları, bu afetleri ne yazık ki başka türlü şekilde lanse etmekte. O nedenle burası anlamlı bir yer. Burası denize nazır, denize sıfır bir yer. O nedenle anlamlı. Çünkü bu güruhun iftira ve yalanlarına karşı bugün buradan önemli bir mesajı da vermiş olacağız. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi o yalan ve iftiralara yine o yangını söndürdüğümüz gibi bugün de o yalanlarını söndürmüş olacağız."

Yangınlarda devletin tüm kurumları ve imkanları seferber edildi

Muğla Valisi Orhan Tavlı ise tabiatla kardeş, ağaçla, çiçekle, yeşille, toprakla dost bir milletin evlatları olduklarını söyledi.

Tavlı, son nefesinde ağaç dikmeye özendirilen, tabiatı korumayı hayırlı işlerden sayan bir medeniyetin, bir kültürün evlatları olarak toprağa hayat, canlılara nefes olacak ağaçlandırma seferberliğiyle gelecek nesiller için yurdun daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmayı hedeflediklerini belirterek, "İkim değişikliğinin de etkisiyle yaz aylarında 6 ilçede orman yangınları meydana geldi. Orman yangınlarının başladığı ilk andan itibaren ormanlarımızı korumak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla devletimizin tüm kurumları ve imkanları seferber edildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizin ve dünyanın tüm olanaklarını Muğla'ya yönlendirmesiyle 16 uçak, 54 helikopter, 12 bin 666 personel ve 5 bin 587 araçla müdahale en üst seviyeye ulaştı." diye konuştu.

Yangınların ardından yürütülen çalışmalarla 51 bin 440 hektar alanın ağaçlandırma için hazır hale getirildiğine dikkat çeken Tavlı, bu sahalara kızılçam, fıstıkçamı, harnup, zakkum, akasya, iğde ve servi gibi mümkün olduğunca yangına dayanıklı türler dikileceğini söyledi.

Törende, AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak da konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fidan dikim alanına canlı bağlantıyla katıldı.

Daha sonra fidanlar toprakla buluşturuldu.