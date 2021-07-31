Son dakika haberleri: Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahalede TOMA desteği
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Son dakika haberleri: Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahalede TOMA desteği

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Umurça ve Kumbahçe mahalleleri ile İçmeler yolu güzergahındaki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan koordinesinde emniyet müdürlüğü personeli, yoğunluk oluşmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle İçmeler Mahallesi'ndeki tersaneye kadar ulaştı. Tedbir amaçlı bölgedeki otel ve evler boşaltıldı. Oteldeki yerli ve yabancı turistler tekne ve sahil güvenlik botlarıyla denizden tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara bölgede hazır bekletilen ambulanslarda müdahale edildi.

Yangına 1 helikopter, 30'a yakın arazöz ve yangın söndürme ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Bazı inşaat firmaları da beton mikserleri ve su tankerleriyle ekiplere destek veriyor. Bölgede arama kurtarma gönüllüleri ile sivil vatandaşlar da çalışmalara katkı sağlıyor.

Yangın söndürme çalışmalarına destek için gönderilen İzmir Emniyet Müdürlüğüne ait 5 TOMA da alevlere müdahalede bulunuyor.

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen ile Bodrum Belediyesi yetkilileri de yangın bölgesinde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öte yandan yangının çıkışıyla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberleri: Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahalede TOMA desteği
Son dakika haberleri: Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahalede TOMA desteği
Son dakika haberleri: Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahalede TOMA desteği
Son dakika haberleri: Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahalede TOMA desteği
Son dakika haberleri: Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahalede TOMA desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı

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