Bodrum'da kuyuya düşen kedi, ekiplerin kullandığı şişme botla kurtarıldı
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Bodrum'da kuyuya düşen kedi, ekiplerin kullandığı şişme botla kurtarıldı

Bodrum'da kuyuya düşen kedi, ekiplerin kullandığı şişme botla kurtarıldı
08.05.2020 01:35 | Son Güncelleme: 08.05.2020 01:38

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mandalina bahçesindeki kuyuya düşen kedi, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mandalina bahçesindeki kuyuya düşen kedi, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Bitez Mahallesi 1991 Sokak'ta bir kedinin içi su dolu yaklaşık 10 metrelik kuyuya düştüğü ihbarını alan Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri, kısa sürede belirtilen bölgeye gitti.

Bir dernek gönüllüsü halat yardımıyla indiği kuyudan kediyi kurtarmak için farklı teknikler denese de bunda başarılı olamadı.

Mahalle sakinlerinden birinde bulunan şişme botla kedinin olduğu alana ulaşabilen gönüllü, hayvanı iple yakalamayı başararak, kuyudan çıkardı.

Yaklaşık üç gündür kuyuda olduğu belirtilen kediye vatandaşlarca peynir ve süt verildi.

Olay yerine gelen belediyeye ait hayvan nakil aracıyla Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağına götürülen kedi tedaviye alındı. Vatandaşlar kurtarma çalışmasını başarıyla yapan ekiplere alkışlarla teşekkür etti.

Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği Başkanı Cenk Ayata, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedinin genel sağlık durumunun iyi olduğunu ancak tedbir amacıyla barınak yetkililerine teslim edildiğini söyledi.

Belediyenin Veteriner İşleri Müdürü Onur Çevik de kedinin gerekli tüm bakımlarını merkezde yapacaklarını, daha sonra da sahiplendirileceğini ifade etti.

Öte yandan kuyudaki kurtarma çalışmasına ilişkin anlar, gönüllünün kask kamerasınca da görüntülendi.

Bodrum'da kuyuya düşen kedi, ekiplerin kullandığı şişme botla kurtarıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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