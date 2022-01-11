BODRUM'DA KUVVETLİ YAĞMUR BUGÜN DE ETKİLİ OLDU, YİNE SU BASKINLARI YAŞANDI

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kuvvetli sağanak yağmur 3'üncü günde de etkili oldu. Yüksek kesimlerden inen yağmur suları nedeniyle su baskınları yaşandı. Cadde ve sokaklar dereye döndü. Gevşeyen toprak nedeniyle bir inşaatın istinat duvarı çöktü, bir otomobil dere yatağına sürüklendi. Tedbir amacıyla çevresindeki evler boşaltıldı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü geçen 9 Ocak'tan itibaren Bodrum için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı yaptı. Önceki gün ve dün etkili olan sağanak yağmur bugün de etkili oldu. Yalıkavak, Geriş, İslamhaneleri ve Kadıkalesi mahallerindeki ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı. Mandalina bahçeleri başta olmak üzere birçok tarım arazisi suyla doldu. Cadde ve sokaklar dereye dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Polis ekipleri tarafından sular altında kalan bazı yollar kapatılırken, alternatif yollardan kontrollü geçiş sağlandı. Derelerle taşınan sel suları nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, OTOMOBİL DERE YATAĞINA SÜRÜKLENDİ

Eskiçeşme Mahallesi'nde inşaat halindeki bir evin istinat duvarı çöktü. Ekiplerce çevrede güvenlik önlemi alınırken, bölgedeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Mumcular Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil sel sularıyla birlikte dere yatağına sürüklendi. Otomobil kepçe yardımıyla sürüklendiği dere yatağından çıkarıldı. Sazköy Mahallesi'nde ise bir çiftlikte mahsur kalan büyükbaş hayvanlar belediye ve itfaiye ekiplerce kurtarıldı. İtfaiye Belediye ekipleri, su tahliye çalışmalarını sürdürürken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve beraberindeki heyet Geriş ve Yalıkavak Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Evi ve bahçesi yağmur sularıyla dolan Mehmet Özyılmaz, Burada eskiden su giderleri vardı. Giderin borusunu küçük döşediler. Su gidecek yer bulamayınca evime doldu diyerek, tepkisini dile getirdi.