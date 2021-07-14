Bodrum'da klasik müzik ziyafeti
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Bodrum'da klasik müzik ziyafeti

Bodrum'da klasik müzik ziyafeti
Hürriyet - Haberler | Magazin

Pervin Ersoy - Revna DemirörenÇağdaş Eğitim Vakfı bünyesindeki ÇEV Sanat'ın ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden üstün yetenekli genç müzisyenlerin eğitimlerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği 'Genç Yetenekler' projesi, Bodrum Yaz Konseri'ni gerçekleştirdi.

Pervin Ersoy - Revna Demirören

Çağdaş Eğitim Vakfı bünyesindeki ÇEV Sanat'ın ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden üstün yetenekli genç müzisyenlerin eğitimlerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği 'Genç Yetenekler' projesi, Bodrum Yaz Konseri'ni gerçekleştirdi. ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri'nin ev sahipliğinde Borusan Otomotiv, QNB Finansbank ve Sevan Bıçakçı destekleriyle Zai Bodrum'da düzenlenen konserde, genç müzisyenler Jamal Aliyev ve Bade Daştan, konuklara eşsiz bir klasik müzik ziyafeti sundu.

Geçen yıl New York'ta düzenlenen 'Concert Artists Guild' yarışmasını kazanan Jamal Aliyev, Classic FM tarafından da 'Dünyanın 30 Yaş Altı En Önde Gelen 30 Müzisyeninden Biri' olarak seçildi.

AYAKTA ALKIŞLANDILAR

ÇEV Sanat Oda Orkestrası eşliğinde ünlü şef İbrahim Yazıcı'nın yönettiği konsere; Çiğdem Simavi, Pervin Ersoy, Revna Demirören, Heves Ekinci, Feryal Gülman, Banu-Hakan Çarmıklı, Beyza Uyanoğlu, Cana Sialom, Tal Garih, Yelda-Hakan Tiftik, Ömer Aras, Volkan Büyükhanlı, Pınar Sabancı, Pelin Akın Özalp, Aynur Özderici, Hatice-Begüm Eyilik, Füsun Topbaş, Alp Yalman, Figen Çiftçi ve Derya Karagülle'nin de aralarında bulunduğu cemiyet, sanat ve iş dünyasından seçkin bir davetli topluluğu katıldı. Türkiye'nin sanatta dünya markası olmaya aday genç müzisyenleri Bodrum Yaz Konseri'ndeki sahne performanslarıyla konuklar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Berrin Yoleri

Gülden Büyükuçak

Mine Kalpakçıoğlu

Hakan-Yelda Tiftik

Müge Sevil - Ayşe Su Sevil

Derya Karagülle

Irmak Köseoğlu

Meral Yazıcı

Çiğdem Simavi

Aslı-Edip İlkbahar

Begüm Eyilik

Kaynak: Hürriyet

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