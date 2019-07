Bodrum'da klasik müzik festivali

BODRUM (Muğla), DHA)- BODRUM'da, 16'ncı Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay'ın konseriyle başladı.

Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne alan Gülsin Onay konseriyle start aldı. Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, spor, sanat ve iş dünyasının önde gelenleri festivalin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün ile Bodrum Belediye Başkanı Aras, festivale gelecek yıllarda tam destek vereceklerini belirterek, kurum ve kuruluşları da destek olmaya çağırdı.

Konuşmaların ardından sahne alan Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Chopin'in eserlerine yer verdi. Chopin'in 'Scherzo in B minor, op.20' adlı eserini ilk olarak seslendirdi. Ardından 'Ballade no.3 in A flat major, op.47', 'Nocturne in E flat major, op.9 no.2' ve 'Andante spianato et Grande Polonaise brillante, mi bemol majör Op.22' adlı eserleri seslendiren Onay, gecenin ilk yarısını sonlandırdı. Gülsin Onay, konserin ikinci yarısında yine Frédéric Chopin'in eserleriyle dinleyicinin karşısına çıktı. Onay, ikinci bölümde ilk olarak 'Variations brillantes sur le Rondeau favori de 'Ludovic' de Hérold et Halévy, B flat major, op. 12' adlı eseri seslendirdi. Gecenin sonlarına doğru Gülsin Onay, 'Sonata in B minor, op.58' adlı eserden; 'Allegro maestoso', 'Scherzo: molto vivace', 'Largo ve Finale: presto non tanto' bölümlerini seslendirdi. Programın sonunda Gülsin Onay, geceye katılan izleyicilerle birlikte selfie çekti. Onay, Bodrumlu klasik müzikseverlerin alkışlarıyla sahneden ayrıldı.

Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, devam edeceği 6 Eylül'e kadar düzenlenecek 17 konserde 37 müzisyen, 1 oda orkestrası, 5 masterclass ve 100 civarındaki genç müzisyeni bir araya getirecek. Festival, klasik müzik ve cazseverlere keyifli bir 2 ay yaşatacak. 11 farklı ülkeden müzisyeni 4 farklı mekanda konuk edecek festival, resitallere, oda orkestralarına, caz konserlerine, genç yeteneklerin konserlerine ve sergilere sahne olacak.



