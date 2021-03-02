Bodrum'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini ağırladı
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Bodrum'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini ağırladı

02.03.2021 20:38 | Son Güncelleme: 02.03.2021 20:42
Bodrum'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini ağırladı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte restoran ve kafetaryalar ilk müşterilerini ağırladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte restoran ve kafetaryalar ilk müşterilerini ağırladı. Normaleşmeyle birlikte bazı işletmelerde yoğunluk olduğu gözlendi.

Koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre, turuncu renkte yüksek riskli kategoride olan turizmin gözde merkezi Bodrum'da, kontrollü normalleşmeyle birlikte lokanta ve kafeler müşterilerini ağırlamaya başladı. Vatandaşlar özellikle, sahilde ve marinada bulunan işletmeleri tercih etti. Koronavirüs tedbirlerine göre müşterilerini ağırlayan işletmelerde, tadilat yapıldığı gözlendi. Öte yandan, bazı işletmelerde yoğunluk yaşandığı ve müşterilerin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

'ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇTİK'Alınan karardan memnun olduğunu belirten işletmeci Kaya Yılmaz, "Bodrum riskli bölge konumunda, biz daha geç açılacağını düşünüyorduk. Zor bir süreçten geçtik bu kararı aldığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İşletmeci Resul Aydın ise "Alınan bu karar bizleri memnun etti. Turizm sezonun Nisan ayında başlamasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizleri düşünerek açılmamızı erken sağladı. Hep birlikte kurallara uyarsak normal hayatımıza döneriz .Bodrum'da yeni sezon herkese hayırlı olsun" diye konuştu.


Bodrum'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini ağırladı
Bodrum'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini ağırladı
Bodrum'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini ağırladı
Bodrum'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini ağırladı
Bodrum'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini ağırladı
Bodrum'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini ağırladı
Bodrum'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini ağırladı
Bodrum'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini ağırladı
Bodrum'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini ağırladı
Bodrum'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini ağırladı
Bodrum'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini ağırladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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