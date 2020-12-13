Bodrum'da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti
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Bodrum'da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti

13.12.2020 15:26 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:40

Bodrum'da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti Bodrum'u fırtına vurdu İki gündür etkili olan yağışlarla birlikte Bodrum'da fırtına da etkili olmaya başladı.

Bodrum'da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti

Bodrum'u fırtına vurdu

MUĞLA - İki gündür etkili olan yağışlarla birlikte Bodrum'da fırtına da etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde başlayan fırtına yaklaşık 8 milyon lira değerindeki yelkenli katamaranı alabora etti. Sahildeki işletmelere kadar gelen dalgalar hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı.

Meteoroloji tarafından yapılan kuvvetli fırtına uyarısının ardından Bodrum'da başlayan lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde şiddetini arttıran fırtınanın hızı zaman zaman 80 kilometreye kadar ulaştı. Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve güney kıyılarda oluşan dev dalgalar, sahil kenarlarındaki işletmeleri de vurdu.

8 milyon liralık katamaran sulara gömüldü

Sabah saatlerinden etkili olmaya başlayan ve gittikçe hızını arttıran fırtına nedeniyle 8 milyon değerinde olan yelkenli katamaran Bitez açıklarında alabora oldu. Fırtınanın süratine dayanamayan katamaran Bitez açıklarında battı.

Dalgalar sahilleri aştı

Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent ve Bağla mahallelerinde bulunan sahilleri aşan dalgalar işletmelerin ön cephelerine kadar geldi. Bazı işletmeler deniz suyuyla dolarken, balıkçı teknelerinin de battığı öğrenildi. 50 ila 80 kilometre arasında esen kuvvetli fırtına zaman zaman yerini sağanak yağışa bıraktı.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre kuvvetli fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitireceği öğrenildi.

Bodrum'da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti
Bodrum'da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti
Bodrum'da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti
Bodrum'da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti
Bodrum'da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti
Bodrum'da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti
Bodrum'da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti
Bodrum'da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti
Bodrum'da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti
Bodrum'da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti
Bodrum'da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti
Bodrum'da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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