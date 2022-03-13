Bodrum'da "Acı Ot Festivali" düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da "Acı Ot Festivali" düzenlendi

AA - Ali Ballı - Kültür Sanat
 - Güncelleme:

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Acı Ot Festivali"nde, bölgede yetişen çeşitli otların yanı sıra organik ürünler satışa sunuldu.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Acı Ot Festivali"nde, bölgede yetişen çeşitli otların yanı sıra organik ürünler satışa sunuldu.

Bodrum Belediyesi ile Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneğinin destekleriyle Ortakent Yahşi Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivale, çok sayıda kişi katıldı.

Etkinliğe katılanlar, araç trafiğine kapatılan yolda açılan onlarca standı gezdi. Stantlarda Bodrum'da yetişen çeşitli otların yanı sıra organik ürünler satıldı.

Meydana kurulan sahnede ise canlı müzik dinletisi yapıldı.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, yaptığı konuşmada, Bodrum'da her hafta farklı bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Bundan çok mutlu olduklarını belirten Bayar, Türkiye'nin her bir köşesinin gastronomi anlamında birbiriyle yarıştığını ifade etti.

Belediye Başkanı Ahmet Aras da "acı ot"un Bodrum kültürü için önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, "Acı ot farklı yörelerde de olabilir ama bu yiyeceğin sunum biçimi ve ona verilen önem Bodrum'da farklı. Her zaman bu festival merakla bekleniyor ve büyük ilgi görüyor." dedi.

Aras, konuşmaların ardından barışı simgeleyen beyaz güvercini gökyüzüne bıraktı.

Festival etkinlikleri yarın sona erecek.

Bodrum'da Acı Ot Festivali düzenlendi

Bodrum'da Acı Ot Festivali düzenlendi

Bodrum'da Acı Ot Festivali düzenlendi

AA / Ali Ballı - Kültür Sanat

Ortakent Yahşi, Mavi Bayrak, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title