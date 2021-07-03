Bodrum'da 25 göçmen kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum'da 25 göçmen kurtarıldı

Bodrum'da 25 göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 25 göçmen kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 25 göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 göçmenin bulunduğu yeri tespit etti. Ekipler yaptığı çalışmayla Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği öğrenilen göçmenleri kurtardı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Bodrum'da 25 göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

Türkiye'den İskeçe Türk Birliğinin statüsünün iadesi talebinin Yunan mahkemesince tekrar reddedilmesine tepki Açıklaması
Türkiye'den İskeçe Türk Birliğinin statüsünün iadesi talebinin Yunan mahkemesince tekrar reddedilmesine tepki Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Ece Çeşmioğlu Kerem Kamışlı Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Mesut Özil Emre Kocadağ Mustafa Cengiz Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bodrum'da 25 göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 08:02:07. #1.15#

title