Bodrum'da 25 göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 25 göçmen kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 25 göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 göçmenin bulunduğu yeri tespit etti. Ekipler yaptığı çalışmayla Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği öğrenilen göçmenleri kurtardı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş