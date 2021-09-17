Bodrum'da '2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı İçin Alınacak Trafik Tedbirleri' toplantısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da "2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı İçin Alınacak Trafik Tedbirleri" toplantısı

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Bodrum'da

Bodrum ilçesinde, "2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı İçin Alınacak Trafik Tedbirleri" konulu toplantı düzenlendi.

Bodrum ilçesinde, "2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı İçin Alınacak Trafik Tedbirleri" konulu toplantı düzenlendi.

Heredot Kültür Merkezi'ndeki toplantıya, Bodrum Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bodrum Şoförler Odası'nın kurum temsilcilerinin yanı sıra okul servis aracı şoförleri ve rehber personeller katıldı.

Eğitim toplantısında katılımcılara, trafik güvenliği farkındalığının artırılması hakkında bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca okul servis aracı şoförleri, yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle trafikte yaşadıkları sıkıntıları anlatarak yetkililerden bu konuda destek talep etti.

Yetkililer ise ilçede nüfusla birlikte araç sayısında da ciddi oranda artış olduğunu, trafikte yaşanan yoğunluğun önüne geçmek için özellikle ana güzergahlarda okul çıkış saatlerinde çalışma yapıldığını ifade etti.

Bodrum'da 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı İçin Alınacak Trafik Tedbirleri toplantısı

Bodrum'da 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı İçin Alınacak Trafik Tedbirleri toplantısı

Bodrum'da 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı İçin Alınacak Trafik Tedbirleri toplantısı

Bodrum'da 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı İçin Alınacak Trafik Tedbirleri toplantısı

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
Kaymakam havuza girip tüm vatandaşları Türkiye'nin en önemli kaplıcalarından birine davet etti

Kaymakam havuza girip tüm vatandaşları Türkiye'nin en önemli kaplıcalarından birine davet etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Devlet Bahçeli
Magazin Kylie Jenner Ece Üner Kenan İmirzalıoğlu
Spor Stefan Kuntz Fatih Terim Burak Yılmaz Okan Buruk
Tüm Haberler Kazım Karabekir Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Hande Erçel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bodrum'da '2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı İçin Alınacak Trafik Tedbirleri' toplantısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 16:31:45. #1.12#