Bodrum'da "2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı İçin Alınacak Trafik Tedbirleri" toplantısı

Bodrum ilçesinde, "2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı İçin Alınacak Trafik Tedbirleri" konulu toplantı düzenlendi.

Heredot Kültür Merkezi'ndeki toplantıya, Bodrum Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bodrum Şoförler Odası'nın kurum temsilcilerinin yanı sıra okul servis aracı şoförleri ve rehber personeller katıldı.

Eğitim toplantısında katılımcılara, trafik güvenliği farkındalığının artırılması hakkında bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca okul servis aracı şoförleri, yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle trafikte yaşadıkları sıkıntıları anlatarak yetkililerden bu konuda destek talep etti.

Yetkililer ise ilçede nüfusla birlikte araç sayısında da ciddi oranda artış olduğunu, trafikte yaşanan yoğunluğun önüne geçmek için özellikle ana güzergahlarda okul çıkış saatlerinde çalışma yapıldığını ifade etti.