Bodrum'da 17 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bodrum'da 17 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

15.02.2021 17:30 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:33
Bodrum'da 17 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 17 suçtan hakkında arama kararı bulunan M.A., yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 17 suçtan hakkında arama kararı bulunan M.A., yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.  

Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ile İstihbarat Tim Komutanlığı, KOM Tim Komutanlığı ve Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu; yaralama, hırsızlık, mala zarar verme, hükümlü tutuklunun kaçırılması, göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, iş yeri dokunulmazlığını ihlal gibi toplam 17 değişik suçtan hakkında arama kararı bulunan M.A.'nın Gölbaşı Mahallesi'ndeki ikametgahına geldiği belirlendi. Önceki gün saat 15 sıralarında ikametgahına gerçekleştirilen operasyonda M.A. gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Emina Jahovic Mustafa Sandal Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Aykut Kocaman Osman Özköylü Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrum'da 17 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 17:34:35. #1.14#
title