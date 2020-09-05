Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan "hanutçuluk cezasız kalmayacak" paylaşımı
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Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan "hanutçuluk cezasız kalmayacak" paylaşımı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçedeki bazı esnafın hanutçuluk yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayarak, "hanutçuluk cezasız kalmayacak" mesajı verdi.

05.09.2020 17:35 | Son Güncelleme: 05.09.2020 17:39

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçedeki bazı esnafın hanutçuluk yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayarak, "hanutçuluk cezasız kalmayacak" mesajı verdi.

Aras, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hanutc¸uluğun (Turistleri alışveriş etmeleri için belirli dükkanlara götürme işi) suc¸ olduğunu ve cezasız kalmayacağını belirtti.

Yaşanan olumsuz davranışın esnafa yakışmadığını dile getiren Aras, "Bodrum'un eski c¸ars¸ısının giris¸ kapısı Kale Caddesi esnafına yakıs¸maz. Zaten sıkıntılı olan sezonda ilc¸emize bin bir zorlukla gelen misafirlerimizin rahatsız edilmesine ve Bodrum'un imajının zedelenmesine izin vermeyecegˆim." ifadesini kullandı.

Aras, hanutçuluk anlarını da paylaştı.

Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan 'hanutçuluk cezasız kalmayacak' paylaşımı

Kaynak: AA

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