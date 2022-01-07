Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras'ı ziyaret etti

BODRUM, MUĞLA (Bültenler) - Başkan Nikitaras tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Başkan Aras ve beraberindekiler ilk olarak Kos Belediye Meclis Salonu'nda ağırlandı.

"Birlikteliğimiz Ülke Ekonomisine Katkı Sağlayacak"

Kos Belediyesi'nin bazı meclis üyelerinin de bulunduğu ziyarette Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras şunları söyledi:

"Geçmişte planladığımız ancak pandemi nedeniyle yapamadığımız çalışmalarımızı yeniden hayata geçirelim, tekrar bir araya gelelim. Çünkü ortak değerlere sahip önemli turizm merkezleriyiz. Ortak karakteristiklerimizi ülkelerimizin menfaatine kullanabiliriz. Birlikteliğimiz ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Samimi ve hoşgörü içinde çalışmalarımızı yürüteceğimize inanıyorum." dedi.

Başkan Aras:"İlişkileri Geliştirmek Bizlerin Elinde"

Samimi ve sıcak karşılama için teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Arasise bu önemli buluşmadaki konuşmasında, "Tarihi ortak değerlere sahibiz. Tarihin babası Herodot'tan kaynaklanan akrabalık bağlarımız var. İki kent, bir dönem aynı yönetim altında yaşamış. Özellikle Karya ve Helen uygarlıkları ortak geçmişimiz olarak kabul ediyoruz. Kentlerimizde yaşayan bazı insanlarımız arasında akrabalık bağları bulunuyor. Tarih boyunca Bodrum ve Kos arasında iyi ilişkiler yaşanmış. Bu dönem belediye başkanları olarak bu ilişkileri geliştirmek bizlerin elinde. Aramızdaki kültürel, ekonomik, turizm ve ticari ilişkileri geliştirmek bizlerin elinde. Bugün burada olmaktan dolayı çok memnunum, sizleri de Bodrum'da ağırlamaktan mutluluk duyarım."dedi.

Konuşmaların ardından, iki şehrin tarihlerini anlatan kitaplardan oluşan yayınlar karşılıklı hediye edildi.

Başkan Aras, komşu ülke Yunanistan'ın Kos Belediyesi ziyaretinin ardından Hipokrat Müzesi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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