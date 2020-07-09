Bodrum'a tutundular
Tutunamayanlar dizisi sezon finali yapınca oyuncular soluğu Bodrum'da aldılar
09.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:48
Trt 1'in sevilen dizisi Tutunamayanlar'ın sezon finali yapmasıyla soluğu Bodrum'da alan başrol oyuncusu Doğu Demirkol rol arkadaşları Yeliz Kuvancı ve Hande Katipoğlu ile birlikte Gündoğan'daki Serafina Mare'de görüntülendi. yorgunluğunu denize girerek ve güneşlenerek atan ünlü oyuncular iskelede uzun uzun sohbet ettiler. Öte yandan Doğu Demirkol kitap okurken Yeliz Kuvancı ve Hande Katipoğlu telefonu ellerinden düşürmediler.
Kaynak: Snob Magazin