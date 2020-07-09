Bodrum'a tutundular Tutunamayanlar dizisi sezon finali yapınca oyuncular soluğu Bodrum'da aldılar

Trt 1'in sevilen dizisi Tutunamayanlar'ın sezon finali yapmasıyla soluğu Bodrum'da alan başrol oyuncusu Doğu Demirkol rol arkadaşları Yeliz Kuvancı ve Hande Katipoğlu ile birlikte Gündoğan'daki Serafina Mare'de görüntülendi. yorgunluğunu denize girerek ve güneşlenerek atan ünlü oyuncular iskelede uzun uzun sohbet ettiler. Öte yandan Doğu Demirkol kitap okurken Yeliz Kuvancı ve Hande Katipoğlu telefonu ellerinden düşürmediler.





Kaynak: Snob Magazin