'Böbrek taşı' ağrılarından kurtulmak mümkün
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› 'Böbrek taşı' ağrılarından kurtulmak mümkün - Haberler
Mehmet Taşkıran, Gaziantep, Taşkıran, Yerel

'Böbrek taşı' ağrılarından kurtulmak mümkün

'Böbrek taşı' ağrılarından kurtulmak mümkün Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Taşkıran, böbrek taşı hastalığı ve tedavisi hakkında bilgiler vererek böbrek taşı ağrılarından kurtulmanın mümkün olduğunu açıkladı.

11.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:51
'Böbrek taşı' ağrılarından kurtulmak mümkün

'Böbrek taşı' ağrılarından kurtulmak mümkün

GAZİANTEP - Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Taşkıran, böbrek taşı hastalığı ve tedavisi hakkında bilgiler vererek böbrek taşı ağrılarından kurtulmanın mümkün olduğunu açıkladı.

Dünya'da böbrek taşları en sık görülen böbrek rahatsızlıklarından biri olarak biliniyor. Erkeklerin yüzde 10'u, kadınların yüzde 3'ü hayatlarının bir döneminde böbrek taşı sorunu ile karşılaşıyor. Türkiye'de de özellikle iklimi sıcak bölgelerde görülen böbrek taşı rahatsızlıkları, gelişen teknoloji sayesinde ameliyatsız ve acısız şekilde tedavi edilebiliyor. Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Taşkıran, böbrek taşı hastalığı ve tedavisi hakkında bilgiler verdi. Böbrek taşı hastalığının Türkiye'de yoğun olarak sıcak iklimli bölgelerde görüldüğünü belirten Dr.Taşkıran, hastalığını en bilindik belirtisinin yoğun ağrılar olduğunu söyledi. Türkiye'de en fazla kalsiyum oksalat ve kalsiyum sitrat taşlarının görüldüğünü ifade eden Dr. Taşkıran, "Hastalar öncelikle üroloji hekimine muayene olduktan sonra, idrar yollarında enfeksiyon olmadığına kanaat getirip, gerekli tedaviyi aldıktan sonra hastaya taş kırma uygulanmaktadır. Hastalarımızın bir kısmında Holmium Lazer dediğimiz kapalı ameliyat yöntemiyle taş kırma uygulayabildiğimiz gibi film çeker gibi bir sedyeye yatırılarak ayaktan taş kırma yöntemi de uygulanabilmektedir. Biz bu yönteme Extracorporeal shock Wave Litotripsi adını veriyoruz. Bu hastalarımızın çoğunda taşlar küçük olup kısa sürede taşlar kırılıp düşmektedir" dedi. Hastaların 5-6 seans süre ile taş kırma operasyonuna girebildiğini ifade eden Dr. Mehmet Taşkıran, "Taşların cinsine göre de eğer taş sertse daha uzun sürede, yumuşak ise daha kısa sürede taşlar kırılıp daha az seans ile düşmektedir. Ülkemizde de en çok kalsiyum oksalat ve kalsiyum fosfat gibi böbrek taşları görülmektedir" şeklinde konuştu.

İki ve dört seansta taşların kırabildiği gibi kırılamayan taşlar sonrasında da hastanın ameliyata yönlendirildiğini ifade eden Dr. Taşkıran, "Biz bu hastaların taşlarının kırılmadığı takdirde Holmium Lazer yöntemiyle teknolojide yeni gelişen sistemleri kullanarak taş kırmayı uygulamaktayız" diye konuştu.

'Böbrek taşı' ağrılarından kurtulmak mümkün

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

'Böbrek taşı' ağrılarından kurtulmak mümkün

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Koronavirüse yakalanan Milletvekili hastalığı nasıl yendiğini anlattı Haber
Koronavirüse yakalanan Milletvekili hastalığı nasıl yendiğini anlattı
Virüs senaryosu gerçek oldu! 9 yıl önce çekilen film izlenme rekoru kırıyor Haber
Virüs senaryosu gerçek oldu! 9 yıl önce çekilen film izlenme rekoru kırıyor
Türkiye'deki ilk virüs vakası Kayseri'de mi? İl Sağlık Müdürü açıkladı Haber
Türkiye'deki ilk virüs vakası Kayseri'de mi? İl Sağlık Müdürü açıkladı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haber
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Ersin'in gözü gibi baktığı dostu öldü, Acun acı haberi veremedi Haber
Ersin'in gözü gibi baktığı dostu öldü, Acun acı haberi veremedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Ali Babacan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Dilek Yaman Demet Akalın Muhterem Nur Acun Ilıcalı
Spor Podolski Bülent Uygun Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Radamel Falcao
Daha Fazla Türk Rusya İtalya Koronavirüs
Şu an buradasınız: 'Böbrek taşı' ağrılarından kurtulmak mümkün - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 11:19:18. #1.15#