Böbrek ağrısı neden olur? Böbrek ağrısına ne iyi gelir?

Böbrekleriniz karnınızın arkasında, göğüs kafenizin hemen altında, omurganızın her iki yanında bulunur. Yanlarınızda veya sırtınızın ortasındaki ağrı böbreklerinizden geliyor olabilir. Bununla birlikte, sırtınızda veya yanlarınızda ağrı olması, böbreklerinizde bir sorun olduğu anlamına gelmez. Peki, böbrek ağrısına ne iyi gelir? Böbrek ağrısı neden olur? Böbrek ağrısı nasıl geçer?

BÖBREK AĞRISI NEDİR?

Böbrek ağrısı, böbreklerinizin bulunduğu bölgeden gelen rahatsızlıktır. Genellikle donuk bir ağrı olarak tanımlanır, yanlarınızda, sırtınızda veya karnınızda hissedersiniz. Ancak bu bölgelerdeki ağrı her zaman bir böbrek sorununun işareti değildir. Sıradan sırt ağrısı ile böbrek ağrısını karıştırmak kolaydır.

Ancak sırt ağrısına kıyasla böbrek ağrısının nasıl hissettiği ve nerede bulunduğu konusunda bazı farklılıklar vardır.

Böbrek ağrısının birçok olası nedeni vardır ve bazıları ciddi olabilir. Bu organlardan birinden veya her ikisinden geldiğini düşündüğünüz bir ağrı fark ederseniz doktorunuza bildirmeniz önemlidir.

BÖBREKLER NEREDE?

Böbrekleriniz fasulye şeklinde iki küçük organdır. Vücudunuzun her iki tarafında bir tane var. Her biri yumruğunuz kadar. Omuriliğinizin her iki yanında göğüs kafenizin altındalar.

Böbreklerinizin önemli görevleri var. Kanınızdaki suyu, asitleri ve atıkları temizlerler. Vücudunuz atıkları dışarı atmak için idrar yaparlar. Hastalanırlarsa veya bir şekilde hasar görürlerse, kanınızda sağlıklı bir tuz, kalsiyum gibi mineraller ve su dengesini korumak için görevlerini yapamazlar.

Böbrekleriniz ayrıca kan basıncınızı yönetmenize, kemiklerinizi güçlü tutmanıza ve kırmızı kan hücreleri yapmanıza yardımcı olan hormonlar üretir.

Bu nedenle, ağrı gibi herhangi bir böbrek hastalığı veya hasarı belirtisi olup olmadığını izlemek önemlidir.

BÖBREK AĞRISI NEDEN OLUR, NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Aldığınız tüm ilaçlar, vitaminler ve diğer takviyeler, dozlar dahil böbrek ağrısına neden olabilir. Böbrek enfeksiyonunuzun olup olmadığını anlamak için muhtemelen idrarınızda bakteri, kan veya irin olup olmadığını test etmek için bir idrar örneği vermeniz istenecektir.

Diğer testler bir ultrason, BT taraması veya işeme sistoüretrogramı adı verilen bir tür X-ışını içerebilir. Bir işeme sistoüretrogramı, doluyken ve idrar yaparken mesanenin X-ışınlarını almak için bir kontrast boya enjekte etmeyi içerir.

BÖBREK AĞRISI BELİRTİLERİ

Böbrek ağrısı belirtileri şunları içerir:

Genellikle sabit olan sürekli bir ağrı

Göğüs kafenizin altında veya karnınızda ağrı

Yan kısmınızda ağrı; genellikle sadece bir taraf, ama bazen her ikisi de incinir

Dalgalar halinde gelebilecek keskin veya şiddetli ağrı

Kasık bölgenize veya karnınıza yayılabilen ağrı

Böbrek ağrısı ile ortaya çıkabilecek diğer semptomlar

Böbrek ağrınızın belirtileri, nedenine bağlıdır. Böbrek ağrısı ile şunları da yaşayabilirsiniz:

Ateş

Kusma

İşerken ağrı

Bulutlu idrar

İdrarınızdaki kan

BÖBREK AĞRISI TEDAVİSİ

Antibiyotikler böbrek enfeksiyonları için ilk tedavi yöntemidir. Hangi ilaçları ve ne kadar süre kullandığınız sağlığınıza ve idrar testlerinizde bulunan bakterilere bağlıdır.

Genellikle, bir böbrek enfeksiyonunun belirti ve semptomları tedaviden sonraki birkaç gün içinde düzelmeye başlar. Ancak antibiyotiklere bir hafta veya daha uzun süre devam etmeniz gerekebilir. Kendinizi daha iyi hissettikten sonra bile doktorunuz tarafından önerilen tüm antibiyotik kürünü alın.

Doktorunuz enfeksiyonun temizlendiğinden emin olmak için tekrar idrar kültürü önerebilir. Enfeksiyon hala mevcutsa, başka bir antibiyotik kürü almanız gerekecektir.

Şiddetli böbrek enfeksiyonları için hastaneye yatış

Böbrek enfeksiyonunuz şiddetliyse, doktorunuz sizi hastaneye kabul edebilir. Tedavi, kolunuzdaki bir damar yoluyla (intravenöz olarak) aldığınız antibiyotikleri ve sıvıları içerebilir. Hastanede ne kadar kalacağınız, durumunuzun ciddiyetine bağlıdır.

Tekrarlayan böbrek enfeksiyonlarının tedavisi

Şekilsiz idrar yolu gibi altta yatan bir tıbbi sorun, tekrarlayan böbrek enfeksiyonlarına yakalanmanıza neden olabilir. Bu durumda, değerlendirme için bir böbrek uzmanına (nefrolog) veya idrar cerrahına (ürolog) sevk edilebilirsiniz. Yapısal bir anormalliği onarmak için ameliyat gerekebilir.

BÖBREK AĞRISI NASIL GEÇER?

Bir böbrek enfeksiyonundan kurtulurken rahatsızlığı azaltmak için şunları yapabilirsiniz:

Isı uygulayın. Ağrıyı hafifletmek için karnınıza, sırtınıza veya yanınıza bir ısıtma yastığı yerleştirin.

Ağrı ilacı kullanın. Ateş veya rahatsızlık için, asetaminofen (Tylenol, diğerleri) veya ibuprofen (Motrin IB, Advil, diğerleri) gibi aspirin olmayan bir ağrı kesici alın.

Su almayı unutmayın. Su tüketimi, bakterileri idrar yolunuzdan temizlemeye yardımcı olacaktır. Enfeksiyonunuz temizlenene kadar kahve ve alkolden kaçının. Bu ürünler idrara çıkma ihtiyacı hissini kötüleştirebilir.

Doktorunuza danışın. Doktorunuz enfeksiyonunuzun böbreklerinize yayıldığından şüpheleniyorsa, idrar yolunu etkileyen durumları tedavi eden bir doktora (ürolog) sevk edilebilirsiniz.