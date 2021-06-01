BM yetkilileri Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı adayı ziyaret ederek koşulları değerlendirdi
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BM yetkilileri Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı adayı ziyaret ederek koşulları değerlendirdi

BM yetkilileri Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı adayı ziyaret ederek koşulları değerlendirdi
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) iki üst düzey yetkili dün Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Bhasan Char Adası'nda incelemelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) iki üst düzey yetkili dün Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Bhasan Char Adası'nda incelemelerde bulundu.

BMYYK Yüksek Komiser Yardımcıları Raouf Mazou ve Gillian Triggs Bhasan Char Adası'nı ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan BMMYK'nin Bangladeş'teki kamu bilgilendirme yetkilisi Louise Donovan, BM yetkililerinin adaya martta yaptıkları ilk ziyarete atıfta bulundu. Donovan, ilk ziyarette elde edilen bulgulara da dayanarak, BM'nin adadaki mültecilerin halihazırda insani yardımlara ve korumaya ihtiyaç duyduğunu açıkça kabul ettiğini belirtti.

Donovan, Bhasan Char Adası'nda kalan mültecilere yönelik gelecekte izlenecek adımlarla ilgili de Bangladeş hükümetine görüşme önerisinde bulunduklarını dile getirdi.

Adayı ziyaret eden BMMYK yetkilileri ile konuşan ve ismini vermek istemeyen bir mülteci, geçim sıkıntısı yaşadıklarını, balık avlamalarının bile yasaklandığını ve kendilerini hapiste gibi hissettiklerini söyledi.

BMMYK'den yapılan açıklamada da dünkü ziyaretin ardından Bangladeş Deniz Kuvvetleri mensuplarının, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu mültecileri cop kullanarak yaraladığı iddialarına değinilerek yaralanan mültecilerin durumundan endişe duyulduğu vurgulandı.

BMMYK yetkililerinin bugün de Cox Bazar'daki mülteci kamplarını ziyaret etmesi bekleniyor.

Bangladeş polisi, nisan başlarında adadan kaçmaya çalışan 29 kişiyi gözaltına almıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Bangladeş güvenlik güçlerini ada sakinlerine işkence yapmakla suçlayarak hükümete konunun soruşturulması için baskı yapmıştı.

BM ile Dakka yönetimi, BM heyetinin adayı ziyaret etmesi konusunda 13 Mart'ta anlaşmaya varmıştı. 17 Mart'ta BM heyeti tarafından adaya ilk ziyaret yapılmıştı.

Bangladeş bugüne kadar yaklaşık 13 bin Arakanlıyı Bhasan Char'a gönderdi.

Müslümanların Bhasan Char'a yerleştirilmesi tepkilere yol açmıştı

Arakanlı Müslüman mültecilerin, Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan, 100 bin kişiyi barındırma kapasitesine sahip olduğu söylenen Bhasan Char'a taşınmaya başlaması, insan hakları örgütleri ve yardım kuruluşlarınca tepkiyle karşılanmıştı.

Plana karşı çıkan örgütler, Ada'nın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtiyor.

Adadaki Arakanlı Müslüman mültecilerin yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusundaki endişeler de defalarca dile getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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