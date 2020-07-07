BM, Kasım Süleymani suikastında ABD'nin saldırısının meşru olmadığına kanaat getirdi
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BM, Kasım Süleymani suikastında ABD'nin saldırısının meşru olmadığına kanaat getirdi

Birleşmiş Milletler'in yargısız ya da tartışmalı infaz üzerine çalışan özel raportörü Agnes Callamard, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin ABD tarafından Irak'ta öldürülmesinin meşru sayılabilmesi için yeterli delili sunamadığını belirtti.

07.07.2020 22:47 | Son Güncelleme: 07.07.2020 23:01

Birleşmiş Milletler'in (BM) insan hakları müfettişleri, ABD'nin ocak ayı başında silahlı insansız hava aracıyla düzenlediği operasyonda öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani ve dokuz kişiyle ilgili rapor hazırladı. Raporda, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

"SÜLEYMANİ ANİ BİR TEHDİT DEĞİLDİ"

BM'nin yargısız ya da tartışmalı infaz üzerine çalışan özel raportörü Agnes Callamard, ABD'nin, Süleymani'nin bulunduğu konvoya Bağdat Havalimanı'nı terk ederken yapılan hava saldırısının uluslararası hukuka göre meşru sayılabilmesi için yeterli delili sunamadığını belirtti. Callamard raporunda, "General Kasım Süleymani, İran'ın Suriye ve Irak'taki askeri hareketlerinden ve stratejisinden sorumlu isimdi. Ancak başkalarının hayatına ani bir tehdit olduğuna dair bir kanıt olmadığı için ABD'nin attığı bu adım hukuk dışıdır" ifadelerine yer verdi. Raporda, "3 Ocak'taki saldırı, bir ülkenin, başka bir devletin yetkililerinden birini üçüncü bir ülkede öldürmek için 'meşru müdafaa' yaptığını savunduğu ilk örnek" denildi.

Saldırının uluslararası hukuka uygun olması için Süleymani'nin ülke çıkarlarına ani ya da devam eden bir tehdidinin olması gerekiyor.

"BM'NİN İLGİLİ MADDELERİ İHLAL EDİLDİ"

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Callamard raporunda, saldırının BM'nin ilgili maddelerini ihlâl ettiğini de yazdı. Silahlı insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıların faillerinin sorumlu tutulması ve bu silahların kullanımıyla ilgili daha geniş çaplı bir düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI KONUSUNDA UYARDI

Callamard, "Dünya çok kritik zamanlardan geçiyor, insansız hava araçları kullanımında muhtemel bir kaynama noktasındayız. Güvenlik Konseyi adım atmıyor; uluslararası toplum da bilerek ya da bilmeyerek büyük sessizliğini koruyor" dedi.

Callamard perşembe günü raporunu ve edindiği tüm bilgileri İnsan Hakları Konseyi'ne sunacak. Üye ülkeler de harekete geçip geçmeyeceklerini bu bilgiler doğrultusunda tartışacak. ABD ise bu forumun üyesi değil. Zira Donald Trump yönetimi yaklaşık iki yıl önce forumdan ayrılmıştı.

İRAN'IN ÜLKE DIŞINDAKİ OPERASYONLARINDAN SORUMLUYDU

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD ile birlikte İran'ın bölgedeki en büyük rakipleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bölgedeki milis güçlere destek vermekle suçladığı, İran'ın ülke dışındaki operasyonlarından sorumlu komutanıydı.

BM, Kasım Süleymani suikastında ABD'nin saldırısının meşru olmadığına kanaat getirdi
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