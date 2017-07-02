BM Özel Temsilcisi Nimetz Makedonya'da

Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Birleşmiş Milletler'in (BM) Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorununu çözmek için atadığı Özel Temsilci Matthew Nimetz'i kabul etti.



Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Üsküp'te gerçekleşen görüşmede İvanov ve Nimetz, söz konusu soruna ilişkin temasların mevcut durumunu ele aldı.



Görüşmede, ülkesi ve Yunanistan arasındaki güvenin sağlanması için atılan adımların yapıcı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren İvanov, Makedonya'nın ileriki dönemlerde de BM çatısı altında yürütülen süreçlere katılacağını vurguladı.



Daha iyi anlayış ve saygı için olumlu ortam yaratmanın gerekliliğine dikkati çeken İvanov, "Makedon tarafı yıllardır iki ülke ve toplum arasında güvenin oluşturulmasına yönelik aralıksız katkı ve girişim yapmaktadır. Tüm bölgenin istikrarı ve refahı için son derece önemli olan bu sorunun aşılmasında her iki tarafın da sürece daha fazla ivme kazandırması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.



İvanov, bu doğrultuda uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve uluslararası yükümlülüklere sıkı sıkıya bağlı kalınmasının önemine değindi.



Ülkedeki üst düzey yetkililerle isim sorununun çözümüne yönelik görüşmeler yapmak için 4 Temmuz'a kadar Üsküp'te kalacak olan Nimetz'in Makedonya ziyaretinin ardından Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geçmesi bekleniyor.



BM Özel Temsilcisi Nimetz, Makedonya ve Yunanistan'a en son 2014'te ziyaret gerçekleştirmişti.



Birçok ülke Makedonya'yı "Makedonya" ismiyle tanırken Yunanistan kendi ülke sınırları içinde de "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor. Makedonya'nın bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana devam eden anlaşmazlık, Yunanistan'ın birçok alanda Makedonya'yı veto etmesi nedeniyle ülke için büyük sorun teşkil ediyor.