BM'nin Yemen Özel Temsilcisi, savaşan taraflara yaptığı ateşkes çağrısını yineledi

07.03.2020 17:59 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:59

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de çatışmaların yeniden alevlenmesi üzerine savaşan taraflara "derhal askeri eylemlerine son vermeleri" yolunda yaptığı çağrıyı yineledi.



Marib kentinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Griffiths, "Geçen hafta askeri faaliyetlerin durdurulması için bir çağrı yapmıştım. Bu çağrımı yineliyorum. Derhal ve koşulsuz olarak askeri faaliyetler durdurulmalı. Yemen artık daha fazla bekleyemez." dedi. Euronews.com'da Görüntüle