BM: Myanmar'daki darbe karşıtı protestolara müdahalede en az 18 kişi hayatını kaybetti
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BM: Myanmar'daki darbe karşıtı protestolara müdahalede en az 18 kişi hayatını kaybetti

28.02.2021 19:17 | Son Güncelleme: 28.02.2021 19:20
BM: Myanmar'daki darbe karşıtı protestolara müdahalede en az 18 kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM), Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da güvenlik güçlerinin, askeri darbe karşıtı protestolara müdahalesinde en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da güvenlik güçlerinin, askeri darbe karşıtı protestolara müdahalesinde en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Ofisinden yapılan açıklamada, ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasından bu yana ülkenin belli başlı kentlerinde barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara yapılan müdahale sırasında en az 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada Yangon, Dawei, Mandalay, Myeik, Bago ve Pokokku kentlerinde kalabalığa gerçek mermilerle ateş açıldığı ifade edilerek, müdahaleler nedeniyle en az 18 kişinin hayatını kaybettiğine dair güvenilir bilgiler olduğu kaydedildi.

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, "Myanmar'daki protestolara yönelik artan şiddeti güçlü şekilde kınıyor ve barışçıl protestoculara karşı güç kullanımının durdurulması çağrısını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve yerel medyadaki haberlere göre, polis ve güvenlik güçleri, farklı kentlerdeki çok sayıdaki protestoya plastik mermiler, göz yaşartıcı gaz ve sersemletici ses bombalarıyla müdahalede bulunmuştu. Müdahaleler sırasında gerçek mermilere başvurulduğu iddia edilmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu can kayıpları yaşanınca protestolara katılım artmıştı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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