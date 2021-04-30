BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, Filistin'in İsrail hakkındaki şikayetini kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, Filistin'in İsrail hakkındaki şikayetini kabul etti

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, Filistin'in İsrail hakkındaki şikayetini kabul etti
Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'nin (CERD), Tel Aviv'in engelleme girişimlerine rağmen Filistin'in İsrail'e yönelik şikayetini ve Filistin halkı hakkındaki ihlallerini oybirliğiyle onayladığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'nin (CERD), Tel Aviv'in engelleme girişimlerine rağmen Filistin'in İsrail'e yönelik şikayetini ve Filistin halkı hakkındaki ihlallerini oybirliğiyle onayladığı bildirildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD), "işgalci güç İsrail'e karşı Filistin Devleti tarafından yapılan bir şikayetin kabul edilebilirliğini" onayladı.

Açıklamada, şikayetin Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme hükümlerinin İsrail tarafından sistematik ihlalleri ve Filistin halkına karşı ırkçı politikaları ile ilgili olduğu aktarıldı.

Komitenin kararında, İsrail'in Filistin halkına yönelik sistematik ırk ayrımcılığının ele alınması ve ortadan kaldırılması gereken bir politika oluşturduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

Komitenin İsrail yargısının bu ihlallerin suç ortağı olduğu ve İsrail ırkçı rejiminin ve yerleşim sisteminin yasallaştırılmasına hizmet ettiğine dikkat çektiği aktarılan açıklamada, Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma Filistin halkına yönelik her türlü ırk ayrımcılığına son vermek için sorumluluklarının farkında olmaları çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ocak ayında yaptığı açıklamada, Komitenin ilk kez işgal altındaki topraklardaki ırkçı uygulamalarıyla ilgili Filistin'in İsrail'e yönelik şikayetini değerlendirmeyi kabul ettiğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

İsrail'de asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı
İsrail'de asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı
İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail'deki bayram kutlamalarında izdiham yaşandı! 44 kişi öldü, onlarca yaralı var
İsrail'deki bayram kutlamalarında izdiham yaşandı! 44 kişi öldü, onlarca yaralı var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Derya Yanık Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Hülya Avşar Meral Kaplan Nesrin Cavadzade
Spor Ali Tandoğan Ünal Karaman Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, Filistin'in İsrail hakkındaki şikayetini kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 23:27:41. #1.15#

title