BM Genel Sekreteri Guterres, Kolombiya Devlet Başkanı ile Duque bir araya geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kolombiya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Ivan Duque ile bir araya geldi.

Başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı sarayı Narino'da, ziyaretinin son gününde Duque tarafından kabul edilen Guterres, baş başa görüşmenin ardından basın toplantısında konuştu.

Guterres, Kolombiya'nın barışı sağlamak için kararlı ve ısrarlı davrandığını belirterek "Barış sürecinin ilerleyişini bizzat görmeme imkan veren ziyaretim bugün sona eriyor. İkna olarak ayrılıyorum. Bugün Kolombiya'da şiddeti veya silahlı grupların eylemeni hiçbir şey haklı gösteremez." ifadesini kullandı.

"Kolombiya hükümeti en iyi yolu belirlemeli"

Silahlı grupların ülkede neden olduğu şiddete değinen Guterres, "Kolombiya'da gördüğümüz şiddetin esasen silahlı grupların, uyuşturucu kaçakçılığıyla bir kombinasyonu olduğunu kabul etmeliyiz ve bu eylemlerle mücadele etmek için her şeyi yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Kolombiya Hükümeti en iyi yolu belirlemeli." dedi.

Guterres, silah bırakan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), mensuplarının ikinci bir şansa sahip olabilmeleri için güvenliklerinin sağlanması gerektiğine işaret ederek "Bu tarihi fırsattan yararlanmalıyız ve bir adım dahi geri atmamalıyız." şeklinde konuştu.

Guterres, ziyareti sırasında, eski FARC'lılar, savaş mağdurları ve yerli topluluk temsilcileri ile de görüşmeler gerçekleştirdiğini anlatarak kimseden barışın uygulanmasından yana aykırı bir söz duymadığını söyledi.

"Kolombiya'nın 2050'ye kadar iklim hedefleri var"

Devlet Başkanı Duque de Guterres'in ülkeye yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Yasal olarak barışın uygulanmasındaki ilerleme görüldü. Bölgeler için yapılan yatırımlar ve Kongre mağdurları için 16 sandalyenin düzenlenmesi gibi." ifadesini kullandı.

Guterres ile görüşmede iklim konusu ve Venezuelalı göçmenler sorununun da ele alındığını aktaran Duque, "Kolombiya'nın 2050'ye kadar karbonu nötr ve iklim eylem planları hedefleri var. Venezuelalı göçmenler için Geçici Koruma Kanunu çıkardık." dedi.

Barış anlaşmasının 5. yılı etkinliği

Öte yandan FARC ile Kasım 2016'da yapılan barış anlaşmasının 5. yılı nedeniyle düzenlenen etkinliğe, BM Genel Sekreteri Guterres, Devlet Başkanı Duque, dönemin Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve FARC liderlerinden Rodrigo Londono da katıldı.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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