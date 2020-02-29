BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu: Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse güç kullanır
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BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu: Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse güç kullanır

BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu: Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse güç kullanır.

29.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:21
BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu: Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse güç kullanır

'nin (BM) Daimi Temsilcisi , "Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek." dedi.


BM Güvenlik Konseyi, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti'nin talebi üzerine İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere acil toplandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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