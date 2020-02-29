BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu: Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse güç kullanır
BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu: Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse güç kullanır.
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, "Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek." dedi.
BM Güvenlik Konseyi, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti'nin talebi üzerine İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere acil toplandı. Euronews.com'da Görüntüle