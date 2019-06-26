BM, Çölleşme ve erozyonla mücadele için dünyayı Türkiye'de buluşturdu

KONYA - Birleşmiş Milletler Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü 25. yıl etkinlikleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünün düzenlediği 'Uluslararası Çölleşme ile Mücadele Eğitim Programı'nın bir ayağı da Konya'da gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin kabulünün 25. yılına denk gelen 17 Haziran Uluslararası Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü etkinlikleri bu sene 17-23 Haziran 2019 tarihleri arasında bir dizi programla Türkiye'de gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen ve Ankara'da düzenlenen Uluslararası Konferans ile başlayan etkinlikleri Konya Şeker ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi de destekledi. 17 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilen açılışın ardından "Uluslararası Çölleşme ile Mücadele Eğitim Programı" kapsamında çeşitli illere gerçekleştirilen teknik gezilerin bir ayağı da Konya'ya yapıldı. Konya'ya yapılan teknik geziye Afrika ve Orta Asya'daki 20 ülkeden orman ve çevre meslek gruplarına mensup yaklaşık 70 kişi katıldı. Heyet, Konya'da ilk olarak Konya Şeker'in Cihanbeyli ilçesinde kurulu Panplast tesislerini gezdi. Konya Kapalı Havzasında vahşi sulamanın önüne geçmek ve bölgede çölleşme ile etkin mücadele gerçekleştirmek için zaten kıt olan suyun tasarruflu kullanılabilmesi, daha az su ile daha çok arazinin sulanabilmesi için damla sulama sistemlerinin kullanımını bölgede yaygınlaştırmak amacıyla Konya Şeker'in söz konusu yatırımı projelendirdiği bilgisini yetkililerden alan heyete damla sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılabilmesi için geliştirilen kooperatif finans sistemi hakkında da detaylı sunum yapıldı.

Ağabeyli Toplu Ağaçlandırma Alanı ile toplu ağaçlandırma alanları ve yol güzergahı ağaçlandırmalarının ulaştığı boyut, ağaçlandırma çalışmalarının Konya Ovasının tamamını kapsayacak şekilde yapılmasının amacı, proje kapsamında dikilen ağaçların kendi kendine yetene kadar sulanması ve yenilenmesinin sebepleri konusunda Cihanbeyli'den Çumra'ya transferleri esnasında bilgilendirilen heyet, seyahat güzergahı boyunca da ağaçlandırma çalışmalarını görme fırsatı yakaladı. Ağaçlandırma çalışmalarında sürekliliği sağlamak için Çumra'da kurulan 4,5 milyon fidan üretim kapasiteli Fidan Üretim Merkezi ile ilgili de bilgilendirilen heyete pancar ile birlikte fabrikaya gelen toprağın arıtıldığı endüstriyel atık arıtma tesisleri hakkında bilgi verilip, arıtılan toprağın ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere çorak araziye kamyonlarla nakledilmesini de içeren ağaçlandırma projesinin safhaları detaylı olarak izah edildi. Heyet daha sonra da Çumra Kampüsünde bulunan Çumra Şeker Fabrikası ile Torku Atıştırmalık Ürünleri Fabrikası, Akıllı Depo ve Ultra Klimalı Seraları gezdi. Buradaki incelemelerden sonra Ovakavağı Ormanına giden heyet, teknik gezisini yerinde inceleme ile tamamladı. Gezi programına; Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahilleri, Eritre, Etiyopya, Nijer, Nijerya, Senegal, Somali, Sudan, Tunus, Gine, Gana, Güney Afrika, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'dan temsilciler ile Bakanlık ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi temsilcileri katıldı. Ağaçlandırma çalışmaları başta olmak üzere sıfır atık prensibi ile projelendirilen tesisler ve tarımsal ürün ile gelen toprağın arıtılarak yeniden değerlendirilmesi, damla sulama sisteminin yaygınlaştırılarak suyun tasarruflu kullanımını sağlayan kooperatif destekli organizasyon gibi konularda Konya Şeker yetkililerinden bilgi alan BM delegasyonu, kurgulanan ekosistem konusunda bilgi paylaşımı ve farklı ülkelerde hayata geçirilmesi için Konya Şeker yetkilileriyle diyaloğu devam ettirme konusunda yetkililerle mutabık kaldıklarını da söyledi.

Teknik gezi kapsamında 25 ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'a ve Konya Şeker'in diğer yetkilileri ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi yetkililerine "Uluslararası Çölleşme ile Mücadele Eğitimine" verilen katkıdan dolayı teşekkür belgesi verildi. Başkan Recep Konuk'un belgesini, Konya Şeker'in Ağaçlandırmadan ve Fidanlıktan Sorumlu Ziraat Direktörü Tamer Değer aldı.

Kaynak: İHA