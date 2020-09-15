BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığına seçilen Bozkır, görevi devraldı Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Volkan Bozkır, görevi devraldı.

Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Volkan Bozkır, görevi devraldı.

BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen törende 74'üncü Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Band'den görevi devraldı. Volkan Bozkır, 75'inci yıl dönümü kutlayan Birleşmiş Milletler'in 75'inci Genel Kurul Başkanlığı'nı yürütecek.

VOLKAN BOZKIR KİMDİR?

Volkan Bozkır, 22 Kasım 1950'de doğdu. Türk hukukçu, diplomat, ve siyasetçi. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği eski Bakanı ve Başmüzakerecisi, İstanbul Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı.

Volkan Bozkır'ın babasının adı Fethi, annesinin adı ise Sevgi'dir.1971 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1972 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 1987-1989 yılları arasında dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın Dışişleri Danışmanlığını, 1989-1992 yılları arasında New York Başkonsolosluğu görevini ve 1992-1996 yılları arasında Dönemin Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel'in Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı görevlerini yürüttü. 1996-2000 yılları arasında Bükreş Büyükelçiliği, 2000-2003 yılları arasında Avrupa Birliği Siyasi İşlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı, 2003-2005 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcılığı ve 2005-2009 yılları arasında Büyükelçi unvanıyla Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN BOZKIR AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı'nca, Volkan Bozkır'ın Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanlığı görevini bugün devralacağı belirtilerek, "Sayın Bozkır'ın, bu saygın sorumluluğu başarıyla yerine getireceğine inancımız tamdır" denildi.

Kaynak: DHA